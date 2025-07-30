Протести через "ліквідацію" НАБУ і САП: у Раді попереджають про загрозу російських терактів
Росія, на думку нардепа від "Слуги народу" Дмитра Чорного, неодмінно намагатиметься використовувати протестні акції у своїх цілях. Також політик закликав не брати із собою на протести малолітніх дітей.
Російські агенти можуть влаштувати теракт на акції протесту проти закону про суттєве зниження повноважень антикорупційних структур і звинуватити в цьому українську владу. Таку думку висловив народний депутат від "Слуги народу" Дмитро Чорний.
Росія неодмінно намагатиметься використати протестні зібрання у своїх цілях. Нардеп вважає, що у РФ було багато часу для того, щоб "підготуватися і зробити зло".
Через небезпеку терактів Чорний закликав міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка та голову Служби безпеки України Василя Малюка забезпечити безпеку мирних зібрань.
На його переконання, варто щонайменше встановити металодетектори і проводити поверхневий огляд тих, хто приходить на акції, щоб вони не пронесли зброю і вибухівку.
При цьому нардеп наголосив, що влада не заборонятиме мирні зібрання громадян і це — принципова позиція президента Володимира Зеленського.
Політик порадив громадянам не брати із собою малолітніх дітей.
Нагадаємо, завтра, 31 липня, у Раді голосуватимуть за новий президентський законопроєкт №13533, що повертає повноваження НАБУ і САП. Документ проголосують одразу у двох читаннях.
ЗМІ раніше писали, що невдоволення "самостійністю" НАБУ і САП у команді Зеленського було далеко не перший місяць. Максимальне обурення викликала справа проти колишнього глави Міністрерства національної єдності Олексія Чернишова.