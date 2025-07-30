Протесты из-за "ликвидации" НАБУ и САП: в Раде предупреждают об угрозе российских терактов

Россия, по мнению нардепа от "Слуги народа" Дмитрия Черного, непременно будет пытаться использовать протестные акции в своих целях. Также политик призвал не брать с собой на протесты малолетних детей.

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Российские агенты могут устроить теракт на акции протеста против закона о существенном снижении полномочий антикоррупционных структур и обвинить в этом украинские власти. Такое мнение выразил народный депутат от "Слуги народа" Дмитрий Черный.

Россия непременно будет пытаться использовать протестные собрания в своих целях. Нардеп считает, что у РФ было много времени для того, чтобы "подготовиться и совершить зло".

Из-за опасности терактов Черный призвал министра внутренних дел Игоря Клименко и главу Службы безопасности Украины Василия Малюка обеспечить безопасность мирных собраний.

По его убеждению, стоит как минимум установить металлодетекторы и проводить поверхностный досмотр приходящих на акции, чтобы они не пронесли оружие и взрывчатку.

При этом нардеп подчеркнул, что власти не будут запрещать мирные собрания граждан и это — принципиальная позиция президента Владимира Зеленского.

Политик посоветовал гражданам не брать с собой малолетних детей.

Напомним, завтра, 31 июля, в Раде будут голосовать за новый президентский законопроект №13533, возвращающий полномочия НАБУ и САП. Документ проголосуют сразу в двух чтениях.

СМИ ранее писали, что недовольство "самостоятельностью" НАБУ и САП в команде Зеленского было далеко не первый месяц. Максимальное возмущение вызвало дело против бывшего главы Министрерства национального единства Алексея Чернышова.