"Зеленский был в ярости": как было срежиссировано "наступление" на НАБУ и САП, — СМИ

Политические источники сообщили, что недовольство на Банковой антикоррупционными органами и попытки усилить над ними контроль были еще до скандального законопроекта №12414. Однако одно дело подтолкнуло топ-чиновников к действиям, и "ключевым продюсером" этого "проекта" стал глава Офиса президента Андрей Ермак.

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Недовольство "самостоятельностью" НАБУ и САП в команде президента Владимира Зеленского росло не первый месяц — пропорционально получению новых подозрений чиновниками. За последние два года фигурантами расследований бюро стали глава Антимонопольного комитета Павел Кириленко, министр аграрной политики Виталий Коваль и несколько десятков нардепов из фракции "Слуга народа". Однако, как пояснили в "Украинской правде" 30 июля, наибольшее возмущение вызвало дело против министра национального единства Алексея Чернышова.

Этап №1 — создание ВСК

19 июня Верховная Рада создала Временную следственную комиссию по расследованию возможных фактов коррупции в правоохранительных и судебных органах. Формально она должна была заниматься изучением деятельности прокуратуры, Нацполиции, НАБУ, ГБР и судов. Возглавил комиссию народный депутат и заместитель председателя партии "Батькивщина" Сергей Власенко.

"Моя позиция — это нулевая толерантность к коррупции в любых правоохранительных органах. Я считаю, что, к сожалению, все реформы правоохранительной системы привели лишь к увеличению коррупции, а не к ее уменьшению", — заявил он журналистам.

По данным СМИ, с помощью публичного обсуждения, запросов, утечек информации и выступлений членов ВСК должны были подорвать доверие к антикоррупционным органам. Далее планировались законодательные изменения, которые должны были подать как оптимизацию и реформы. Целью было забрать у независимых ведомств их процессуальную автономию.

Этап №2 — задача генпрокурору

На фоне этого был назначен новый генеральный прокурор — 35-летний Руслан Кравченко.

"Когда реализовали Чернышова — я чувствовал, что они не простят и что-то такое готовят", — отметил неназванный чиновник из антикоррупционной вертикали.

В то время, как министр находился за границей, состоялась финальная встреча Кравченко с руководством государства. С ним обсуждали "проект" по уничтожению независимости антикоррупционных органов и мягко "просили" подумать, как решить этот вопрос. По данным СМИ, "ключевым продюсером" выступал Ермак. Неназванные собеседники в правоохранительных органах пересказали, что Кравченко тогда заверил в своей способности "потянуть" задачу.

Отмечается, что среди аргументов против действий НАБУ и САП неоднократно встречалось слово "семья". В то же время, как проинформировали источники, на телефоне Чернышова нашли его фото с первыми лицами государства, в том числе с президентом и детьми от 2022 года.

"Зачем забирать дело из НАБУ и САП, если можно забрать НАБУ и САП под свой контроль и оставить дело там, где оно есть?" — подчеркнули в антикоррупционных органах.

Анонимный собеседник из структуры рассказал, что Чернышов просил о соглашении со следствием и соглашался на все условия, но когда оно уже находилось на финальной стадии, неожиданно отказался его подписывать. Пришел к прокурору с этим решением он сразу после того, как был назначен Кравченко.

Этап №2 — новая версия законопроекта

Изначально план заключался в том, что ВСК создаст правовые основания для ограничения независимости НАБУ и САП, а после этого контроль перейдет к генпрокурору. Однако когда это только начали запускать, произошли три события — вручение подозрения Чернышеву, обыски у замглавы ОП Ростислава Шурмы в Германии и сообщение о подготовке подозрения для близкого друга Зеленского Тимура Миндича.

"Зеленский был в ярости. Он буквально кричал: "Зачем мне все вы здесь нужны, если не можете решить одно дело — дело Чернышова?""" — передал собеседник из ближайшего окружения президента.

После этого, по словам источников, в Офисе президента решили не ждать. 22 июля провели неанонсированное заседание Комитета по вопросам правоохранительной деятельности, во время которого председатель Сергей Ионушас был в командировке, а его первый заместитель Андрей Осадчук — отсутствовал. На нем рассмотрели новую версию законопроекта №12414, который касался пропавших без вести во время войны. В документе появились положения о лишении независимости НАБУ и САП.

Этап №2 — срочное голосование и подпись президента

Уже через несколько часов законопроект вынесли в сессионный зал, не сообщив нардепам о том, что рассмотрение поправок происходило без председателя комитета. Парламентарии пожаловались журналистам, что ОП и руководство использовали их "в темную". Многим отменили заграничные командировки и поездки по регионам, потому что все должны были приехать якобы на голосование за "сверхважное" обращение к американскому Конгрессу. Однако когда все съехались, им доказали, что "главное" будет уже после голосования по США.

"Люди реально понятия не имели, что будут голосовать. Сказали, что это "маркерное" голосование, принципиальное для президента, фактически — водораздел, ты за или против президента. А где текст? Зачем вам текст, голосуйте, это важно. Этот разговор происходил прямо в зале за 20 минут до голосования", — рассказал член фракции "Слуга народа".

Сообщается, что сначала многие депутаты не понимали, за что голосуют, однако осознав, "против" не выступили. В целом принятие закона поддержали 263 человека. Работник правоохранительных органов подчеркнул, что в тот день "объединились даже те, кто исторически не был склонен к объединению", ведь нардепы боялись стать фигурантами следующих дел. По данным СМИ, с Юлией Тимошенко планы по голосованию лично обсуждал Ермак, она совместно с коллегами по "Батькивщине" дала 15 голосов "за".

Далее события разворачивались быстро: спикер почти сразу подписал документ и направил президенту. Несмотря на митинг под ОП с требованием наложить на законопроект вето, Зеленский его тоже подписал. Источники в СБУ рассказали, что такое прямолинейное и стремительное "наступление" на НАБУ после обысков стало шоком для многих представителей ведомства. По данным правоохранителей, генпрокурор лично звонил ответственным лицам из ГБР и торопил их.

"Кравченко нравится президенту, а Ермак давно вынашивал планы по доукомплектованию политического небосклона исполнителями, преданными непосредственно президенту, а больше даже ему, а не его заместителям", — отметил неназванный представитель команды Зеленского.

Протестов никто не ждал

Отмечается, что у НАБУ и САП есть детальный анализ в отношении всех сотрудников, к которым 21 июля СБУ и ГБР применяли следственные действия. Почти все эти люди якобы напрямую связаны с расследованиями против топ-чиновников из ближайшего окружения Зеленского. В СМИ передали, что коллективы антикоррупционных органов сильно деморализованы и ждут решения не только относительно независимости, но и своих коллег.

"Или СБУ докажет обоснованность подозрений, или же нас бьют за то, что мы по закону должны делать — разоблачать топ-коррупцию", — подчеркнул влиятельный представитель системы.

Источники, приближенные к ОП, сообщают, что еще до голосования за законопроект были готовы 6 возможных подозрений нардепам из фракции "Слуга народа". Дела касаются незаконного обогащения и ложных данных в декларациях. В издании подчеркнули, что руководство решило действовать быстро и в период отпусков, когда внимание общества — минимальное. На Банковой якобы рассчитывали, что за неделю все забудут.

"Не было никакого ощущения, что люди выйдут на улицу. И что партнеры начнут звонить президенту", — подытожили источники в политических кругах.

Напомним, нардеп Ярослав Железняк сообщил, что новый законопроект, который должен вернуть независимость НАБУ и САП, рассмотрят уже в четверг. На рассмотрении у Комитета по вопросам правоохранительной деятельности также будут четыре альтернативных документа.

29 июля расследователи Bihus.Info заявили, что бывший министр национального единства Алексей Чернышов связан со строительством роскошных имений в поселке Козин. Ранее он уже получил подозрение в получении взятки на более 14,5 миллиона гривен.