Битва за независимость НАБУ и САП: Рада рассмотрит президентский и 4 альтернативных законопроекта

В четверг, 31 июля, в 13:00 состоится внеочередное заседание парламентского Комитета по вопросам правоохранительной деятельности. В повестке дня — рассмотрение президентского законопроекта по восстановлению институциональной независимости НАБУ и САП, а также четырех альтернативных документов.

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Как написал в своем Telegram-канале депутат партии "Голос" Ярослав Железняк, народным депутатам уже прислали повестку дня, где именно президентский законопроект о НАБУ и САП значится первым вопросом.

Фото: Скриншот

Эту информацию подтвердил также народный депутат и член фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко. В своем Telegram-канале он отметил, что заседание состоится 31 июля в 13:00, и именно на нем будет рассматриваться проект Владимира Зеленского.

Фото: Скриншот

"Напомню, что заседание парламента состоится уже в четверг. А значит Комитет будет рекомендовать принять законопроект сразу за основу и в целом. Кстати, я также подал и свой альтернативный законопроект к президентскому. Его на Комитете тоже должны рассмотреть", — добавил Гончаренко.

Согласно данным на сайте Верховной Рады, кроме законопроекта Зеленского, к рассмотрению подано четыре альтернативных:

законопроект №13533-1 — автор Алексей Гончаренко;

законопроект №13533-2 - Юлия Яцык и Алексей Гончаренко;

законопроект №13533-3 — Юлия Тимошенко и другие народные депутаты;

законопроект №13533-4 — Дмитрий Разумков и другие народные депутаты.

Все четыре законопроекта имеют общую цель — восстановить институциональную независимость антикоррупционных органов, устранить политическое влияние на досудебное расследование, повысить эффективность борьбы с коррупцией и укрепить доверие общества к механизмам назначения руководителей НАБУ и САП.

Дополнительно документы предлагают:

усовершенствовать положения Уголовного процессуального кодекса;

изменить подследственность в рамках уголовных производств;

ввести отдельную ответственность за коррупционные преступления, совершенные во время военного положения.

Как отмечают авторы проектов, законодательные изменения также должны способствовать балансу полномочий между органами досудебного расследования и процессуального руководства.

Ранее Фокус писал, что Комитет Верховной Рады по вопросам антикоррупционной политики собрался со второй попытки, чтобы рассмотреть президентский законопроект о независимости НАБУ и САП. Первая "попытка" заседания не состоялась из-за отсутствия кворума, в общем, это связывают с парламентским отпуском.

Заметим, что новый законопроект президента отменяет противоречивые правки, за которые раскритиковали закон №12414. И все же документ вводит ряд мер безопасности, в частности регулярное проведение полиграфных проверок работников с доступом к государственной тайне, а также периодический контроль со стороны Службы безопасности Украины.