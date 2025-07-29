Нардепы на каникулах: комитет Рады не смог собраться для рассмотрения законопроекта о НАБУ, — СМИ

Комитет Верховной Рады по вопросам антикоррупционной политики, как сообщается, собрался только со второй попытки. На заседании рассматривают законопроект президента Владимира Зеленского, который должен вернуть независимость НАБУ и САП.

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Первая попытка собрать парламентский комитет провалилась. Тогда, как рассказали "Эспрессо" источники в ВР, заседание не состоялось из-за отсутствия кворума.

В издании передали, что вероятной причиной был парламентский отпуск. На прошлой неделе Верховная Рада официально ушла на каникулы.

Однако 29 июля комитет все же собрался со второй попытки. Заседание посвящено рассмотрению законопроекта Зеленского, касающегося укрепления независимости НАБУ и САП.

Народный депутат Ярослав Железняк сообщил, что антикоррупционный комитет поддержал законопроект №13533.

"При рассмотрении НАБУ подтвердило, что нет замечаний к этому законопроекту. Но, здесь главный комитет это именно правоохранительный, не антикоррупционный", — отметил он.

При этом парламентарий проинформировал, что Комитет ВР по вопросам правоохранительной деятельности рассмотрит законопроект о НАБУ и САП уже 30 июля. Заседание запланировано на 13:00.

Новый законопроект об антикоррупционных органах: детали

Законопроект Зеленского отменяет противоречивые правки, за которые раскритиковали закон №12414. В то же время он предусматривает ряд положений для безопасности, в частности введение регулярных проверок работников с доступом к гостайне с помощью полиграфа, а также периодические проверки всех таких сотрудников Службой безопасности Украины.

Также предлагается запретить работникам НАБУ выезд из страны до завершения военного положения, за исключением официальных командировок. Сами антикоррупционные органы участвовали в разработке этого законопроекта и в НАБУ призвали Верховную Раду его поддержать.

Напомним, этому предшествовало принятие закона №12414, который раскритиковали за лишение НАБУ и САП независимости. В украинских городах люди массово вышли на митинги, призывая президента Владимира Зеленского наложить на него вето.

Фокус выпускал материал о том, чем занимались НАБУ и САП, что меняет закон №12414 и почему скандальный законопроект поддержала Верховная Рада. Главным изменением было то, что генпрокурор получил доступ ко всем делам антикоррупционного бюро и право их закрывать, а также давать обязательные указания детективам.

Спикер партии "Слуга народа" в ВР Юлия Палийчук сообщала Фокусу, что заседание Верховной Рады, на котором будут голосовать за новый законопроект о НАБУ и САП, планируют провести 31 августа.