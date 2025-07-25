"Слуги народа" будут голосовать за новый законопроект Зеленского по НАБУ и САП, — Палийчук

Партия "Слуга народа" поддержит законопроект Зеленского относительно полномочий антикоррупционных органов НАБУ и САП. Президент зарегистрировал его вечером 24 июля.

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Народные депутаты из фракции "Слуга народа" планируют голосовать за новый законопроект по НАБУ и САП, который 24 июля зарегистрировал президент Владимир Зеленский.

"Единственное, что могу сказать — мы поддержим президентский законопроект", — заявила спикер партии "Слуга народа" в Верховной Раде Юлия Палийчук в комментарии Фокусу.

Отметим, что заседание по этому законопроекту планируют провести 31 августа.

В то же время напомним, что 24 июля в Верховной Раде также зарегистрировали законопроект об отмене норм, которые лишали независимости НАБУ и САП, который инициировали более 45 народных депутатов из разных фракций на фоне критики партнеров и протестов.

Новый законопроект Зеленского: детали

Новый законопроект президента Украины Владимира Зеленского относительно полномочий антикоррупционных органов НАБУ и САП появился на сайте Верховной Рады 24 июля вечером.

Согласно тексту документа, подчинение Специализированной антикоррупционной прокуратуры генеральному прокурору отменяется, поэтому САП будет иметь отдельного руководителя.

Кроме отмены спорных поправок, в законопроекте также предусмотрен ряд положений безопасности характера. В частности, планируется ввести регулярные проверки на полиграфе для сотрудников органов, имеющих доступ к государственной тайне — в частности НАБУ, САП, БЭБ, ГБР, Офиса Генпрокурора и Нацполиции. Такие проверки будут проводиться не реже одного раза в два года при участии СБУ.

Кроме этого, Служба безопасности Украины должна осуществить одноразовую проверку всех таких работников в течение шести месяцев с момента вступления закона в силу.

Что известно о скандальном законе №12414

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №12414, положения которого ограничивают полномочия НАБУ и САП. В результате в нескольких городах Украины начались массовые акции протеста.

После этого народный депутат от партии "Голос" Инна Совсун инициировала альтернативный законопроект, который, по ее словам, был подготовлен буквально за одну ночь. Новый документ предусматривает возвращение институциональной независимости Национальному антикоррупционному бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

Стоит отметить, что 23 июля Владимир Зеленский анонсировал еще один законопроект, который, по его словам, должен усилить независимость антикоррупционных органов. В то же время народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко сообщил, что несмотря на запланированные четырехнедельные каникулы, Верховная Рада все же будет собираться для рассмотрения нового антикоррупционного законопроекта.