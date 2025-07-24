"Ваш ход, господин президент": почти 50 нардепов подписали новый законпроект по НАБУ и САП

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект об отмене норм, которые лишали независимости НАБУ и САП. Его инициировали более 45 народных депутатов из разных фракций на фоне критики партнеров и протестов.

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Как сообщил народный депутат от фракции "Голос" Ярослав Юрчишин, группа из 48 парламентариев подписала законопроект о возвращении независимости Национальному антикоррупционному бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуре. Его уже готовят к регистрации, после чего Верховная Рада может рассмотреть документ в ближайшее время.

"Закон о возвращении независимости НАБУ и САП подписали 48 депутатов из разных фракций. Регистрируем. Завтра можно голосовать. Турборежим и турборежим и турборежим. Ваш ход, господин Президент", — написал Юрчишин в своем Facebook.

Другой народный депутат от фракции "Голос" Ярослав Железняк подтвердил, что парламент планируют собрать уже на следующей неделе, чтобы пересмотреть резонансные правки, которые, по его словам, имели целью ослабить антикоррупционные структуры.

"Да, подтверждаю — на следующей неделе собирают Раду, чтобы отменить эти коррупционные нормы о ликвидации НАБУ и САП. Даты пока нет — срочно пытаются выяснить явку", — написал Железняк.

Он добавил, что альтернативный законопроект уже подписали более 45 депутатов и он будет зарегистрирован независимо от действий правительства.

"Текста мы не видели, наверное даже завтра. Я уже власти на словах не верю. Поэтому мы регистрируем (а там уже более 45 подписей) закон, чтобы отменить тот трэш, который приняли", — заявил депутат.

Железняк подчеркнул, что на решение депутатов повлияли как давление международных партнеров, в частности в финансовых вопросах, так и гражданские протесты.

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