"Ваш хід, пане президенте": майже 50 нардепів підписали новий законпроєкт щодо НАБУ і САП

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про скасування норм, які позбавляли незалежності НАБУ і САП. Його ініціювали понад 45 народних депутатів із різних фракцій на тлі критики партнерів і протестів.

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Як повідомив народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Юрчишин, група з 48 парламентарів підписала законопроєкт про повернення незалежності Національному антикорупційному бюро та Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі. Його вже готують до реєстрації, після чого Верховна Рада може розглянути документ найближчим часом.

"Закон про повернення незалежності НАБУ та САП підписали 48 депутатів з різних фракцій. Реєструємо. Завтра можна голосувати. Турборежим та турборежим. Ваш хід, пане Президенте", — написав Юрчишин у своєму Facebook.

Інший народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк підтвердив, що парламент планують зібрати вже наступного тижня, щоби переглянути резонансні правки, які, за його словами, мали на меті послабити антикорупційні структури.

"Так, підтверджую – на наступному тижні збирають Раду, щоб скасувати ці корупційні норми про ліквідацію НАБУ та САП. Дати поки немає – терміново намагаються зʼясувати явку", – написав Железняк.

Він додав, що альтернативний законопроєкт уже підписали понад 45 депутатів і його буде зареєстровано незалежно від дій уряду.

"Тексту ми не бачили, напевно навіть завтра. Я вже владі на слова не вірю. Тож ми реєструємо (а там вже більше 45 підписів) закон, щоб відмінити той треш, який прийняли", – заявив депутат.

Железняк підкреслив, що на рішення депутатів вплинули як тиск міжнародних партнерів, зокрема у фінансових питаннях, так і громадянські протести.

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