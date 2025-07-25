"Слуги народу" голосуватимуть за новий законопроєкт Зеленського щодо НАБУ і САП, — Палійчук

Партія "Слуга народу" підтримає законопроєкт Зеленського щодо повноважень антикорупційних органів НАБУ і САП. Президент зареєстрував його ввечері 24 липня.

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Народні депутати з фракції "Слуга народу" планують голосувати за новий законопроєкт щодо НАБУ і САП, який 24 липня зареєстрував президент Володимир Зеленський.

"Єдине, що можу сказати — ми підтримаємо президентський законопроєкт", — заявила спікерка партії "Слуга народу" у Верховній Раді Юлія Палійчук у коментарі Фокусу.

Зазначимо, що засідання щодо цього законопроєкту планують провести 31 серпня.

Водночас нагадаємо, що 24 липня у Верховній Раді також зареєстрували законопроєкт про скасування норм, які позбавляли незалежності НАБУ і САП, який ініціювали понад 45 народних депутатів із різних фракцій на тлі критики партнерів і протестів.

Новий законопроєкт Зеленського: деталі

Новий законопроєкт президента України Володимира Зеленського щодо повноважень антикорупційних органів НАБУ і САП з’явився на сайті Верховної Ради 24 липня ввечері.

Згідно з текстом документа, підпорядкування Спеціалізованої антикорупційної прокуратури генеральному прокурору скасовується, тож САП матиме окремого керівника.

Окрім скасування спірних правок, у законопроєкті також передбачено низку положень безпекового характеру. Зокрема, планується запровадити регулярні перевірки на поліграфі для співробітників органів, які мають доступ до державної таємниці — зокрема НАБУ, САП, БЕБ, ДБР, Офісу Генпрокурора та Нацполіції. Такі перевірки проводитимуться не рідше одного разу на два роки за участі СБУ.

Окрім цього, Служба безпеки України має здійснити одноразову перевірку усіх таких працівників протягом шести місяців з моменту набрання законом чинності.

Що відомо про скандальний закон №12414

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський підписав закон №12414, положення якого обмежують повноваження НАБУ та САП. Унаслідок цього у кількох містах України розпочалися масові акції протесту.

Після цього народна депутатка від партії "Голос" Інна Совсун ініціювала альтернативний законопроєкт, який, за її словами, був підготовлений буквально за одну ніч. Новий документ передбачає повернення інституційної незалежності Національному антикорупційному бюро України та Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.

Варто зазначити, що 23 липня Володимир Зеленський анонсував ще один законопроєкт, який, за його словами, має посилити незалежність антикорупційних органів. Водночас народний депутат від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко повідомив, що попри заплановані чотиритижневі канікули, Верховна Рада все ж збиратиметься для розгляду нового антикорупційного законопроєкту.