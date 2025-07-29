Нардепи на канікулах: комітет Ради не зміг зібратись для розгляду законопроєкту про НАБУ, — ЗМІ

Комітет Верховної Ради з питань антикорупційної політики, як повідомляється, зібрався лише з другої спроби. На засіданні розглядають законопроєкт президента Володимира Зеленського, який має повернути незалежність НАБУ і САП.

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Перша спроба зібрати парламентський комітет провалилася. Тоді, як розповіли "Еспресо" джерела у ВР, засідання не відбулося через відсутність кворуму.

У виданні передали, що ймовірною причиною була парламентська відпустка. Минулого тижня Верховна Рада офіційно пішла на канікули.

Однак 29 липня комітет все ж зібрався з другої спроби. Засідання присвячене розгляду законопроєкту Зеленського, що стосується зміцнення незалежності НАБУ і САП.

Народний депутат Ярослав Железняк повідомив, що антикорупційний комітет підтримав законопроєкт №13533.

"Під час розгляду НАБУ підтвердило, що немає зауважень до цього законопроєкту. Але, тут головний комітет це саме правоохоронний, не антикорупційний", — зауважив він.

При цьому парламентар проінформував, що Комітет ВР з питань правоохоронної діяльності розгляне законопроєкт про НАБУ і САП вже 30 липня. Засідання заплановане на 13:00.

Новий законопроєкт про антикорупційні органи: деталі

Законопроєкт Зеленського скасовує суперечливі правки, за які розкритикували закон №12414. Водночас він передбачає низку положень задля безпеки, зокрема запровадження регулярних перевірок працівників з доступом до держтаємниці за допомогою поліграфу, а також періодичні перевірки усіх таких співробітників Службою безпеки України.

Також пропонується заборонити працівникам НАБУ виїзд з країни до завершення воєнного стану, за винятком офіційних відряджень. Самі антикорупційні органи брали участь у розробці цього законопроєкту й у НАБУ закликали Верховну Раду його підтримати.

Нагадаємо, цьому передувало ухвалення закону №12414, який розкритикували за позбавлення НАБУ і САП незалежності. В українських містах люди масово вийшли на мітинги, закликаючи президента Володимира Зеленського накласти на нього вето.

Фокус випускав матеріал про те, чим займались НАБУ і САП, що змінює закон №12414 і чому скандальний законопроєкт підтримала Верховна Рада. Головною зміною було те, що генпрокурор отримав доступ до усіх справ антикорупційного бюро та право їх закривати, а також давати обов’язкові вказівки детективам.

Спікерка партії "Слуга народу" у ВР Юлія Палійчук повідомляла Фокусу, що засідання Верховної Ради, на якому голосуватимуть за новий законопроєкт про НАБУ і САП, планують провести 31 серпня.