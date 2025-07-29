Битва за незалежність НАБУ і САП: Рада розгляне президентський та 4 альтернативні законопроєкти

У четвер, 31 липня, о 13:00 відбудеться позачергове засідання парламентського Комітету з питань правоохоронної діяльності. У порядку денному – розгляд президентського законопроєкту щодо відновлення інституційної незалежності НАБУ та САП, а також чотирьох альтернативних документів.

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Як написав у своєму Telegram-каналі депутат партії "Голос" Ярослав Железняк, народним депутатам вже надіслали порядок денний, де саме президентський законопроєкт про НАБУ та САП значиться першим питанням.

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Цю інформацію підтвердив також народний депутат та член фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко. У своєму Telegram-каналі він зазначив, що засідання відбудеться 31 липня о 13:00, і саме на ньому розглядатиметься проєкт Володимира Зеленського.

Фото: Скриншот

"Нагадаю, що засідання парламенту відбудеться вже в четвер. А отже Комітет буде рекомендувати ухвалити законопроєкт одразу за основу та в цілому. До речі, я також подав і свій альтернативний законопроєкт до президентського. Його на Комітеті теж мають розглянути", – додав Гончаренко.

Згідно з даними на сайті Верховної Ради, окрім законопроєкту Зеленського, до розгляду подано чотири альтернативні:

законопроєкт №13533-1 — автор Олексій Гончаренко;

законопроєкт №13533-2 — Юлія Яцик та Олексій Гончаренко;

законопроєкт №13533-3 — Юлія Тимошенко та інші народні депутати;

законопроєкт №13533-4 — Дмитро Разумков та інші народні депутати.

Усі чотири законопроєкти мають спільну мету — відновити інституційну незалежність антикорупційних органів, усунути політичний вплив на досудове розслідування, підвищити ефективність боротьби з корупцією та зміцнити довіру суспільства до механізмів призначення керівників НАБУ та САП.

Додатково документи пропонують:

удосконалити положення Кримінального процесуального кодексу;

змінити підслідність у межах кримінальних проваджень;

запровадити окрему відповідальність за корупційні злочини, скоєні під час воєнного стану.

Як зазначають автори проєктів, законодавчі зміни також мають сприяти балансу повноважень між органами досудового розслідування та процесуального керівництва.

Раніше Фокус писав, що Комітет Верховної Ради з питань антикорупційної політики зібрався з другої спроби, щоб розглянути президентський законопроєкт про незалежність НАБУ і САП. Перша “спроба” засідання не відбулася через відсутність кворуму.Загалом, це пов’язують із парламентською відпусткою.

Зауважимо, що новий законопроєкт президента скасовує суперечливі правки, за які розкритикували закон №12414. Та все ж документ вводить низку заходів безпеки, зокрема регулярне проведення поліграфних перевірок працівників із доступом до державної таємниці, а також періодичний контроль з боку Служби безпеки України.