"Золотий" унітаз на мармуровій підлозі: нардеп показав фото з квартири Тимура Міндіча (відео)

Народний депутат України Ярослав Железняк показав фото вбиральні з нібито золотими унітазом і біде у квартирі, як він стверджує, співвласника студії "Квартал 95" Тимура Міндіча. За словами парламентаря, ця квартира була штабом для зустрічей "Слуг народу" під час президентської та парламентської передвиборчих компаній.

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Нардеп від фракції "Голос" Ярослав Железняк в опублікованому 30 липня відео зазначив, що в повідомленнях ЗМІ про прослушку, яку Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура начебто вели у квартирі Міндіча, є "багато міфології". Він закликав дочекатися офіційних повідомлень, і натомість розповів про квартиру, яка, за його словами, належить бенефіціарному власнику "Кварталу 95".

Нардеп Железняк показав світлини квартири Міндіча з золотим унітазом. На відео з 18:33.

Нардеп наводить у відео опубліковане 25 липня розслідування "Української правди", в якому журналісти з посиланням на джерела у бізнес-колах розповідають, що співробітники НАБУ і САП начебто прослуховували розмову бізнесмена та Тимура Міндіча у квартирі, де 5 років тому святкував день народження Володимир Зеленський. За словами співрозмовників видання, на записах може бути і сам президент, однак журналісти зазначили, що жодної офіційної інформації від правоохоронних органів щодо цих плівок немає.

Квартира Тимура Міндіча знаходиться неподалік Банкової

Будинок, в якому за словами Железняка володіє квартирою Міндіч, знаходиться біля Маріїнського парку, недалеко від вулиці Банкової.

"Саме з цієї будівлі, коли була інавгурація президента, виходив президент, тому що він там жив", — заявив нардеп.

Железняк стверджує, що квартира Міндіча знаходиться недалеко від Банкової Фото: Скрин відео

За словами депутата, у квартирі Тимура Міндіча вже під час каденції Володимира Зеленського святкували його день народження, а у передвиборчий період її використовували для зустрічей для обговорення політичних питань.

"Паркінг там один на два під'їзди, і відповідно всім було достатньо зручно ходити один до одного в гості, просто спускаючись на паркінг і, відповідно, підіймаючись на наступному ліфту. Це достатньо швидко і достатньо непублічно", — сказав Железняк.

Підземний паркінг будинку, в якому, за словами Железняка, знаходиться квартира Міндіча Фото: Скрин відео

Наприкінці відео нардеп показав фото однієї з вбиралень квартири, в якій стоять поруч на мармуровій підлозі унітаз і біде золотистого кольору. За твердженням парламентаря, це вбиральня саме з квартири Тимура Міндіча.

"Золотий унітаз — це сильно. Мені хтось дуже заздрив чи то Пшонці, чи то Януковичу, чи то обом одразу, але це справді виглядає достатньо комічно.Я просто хочу, щоб ви зафіксували смаки цих людей, а вони багато що вирішують у цій країні", — прокоментував світлину Железняк.

Співвласник студії "Квартал 95" Тимур Міндіч (на фото ліворуч)

Ані сам Тимур Міндіч, ані представники фракції "Слуга народу" чи Офісу президента на момент публікації новини не коментували відео нардепа Ярослава Железняка.

Що відомо про Тимура Міндіча

Розслідувачі Bihus.Info у березні 2024 року розповідали, що один із бенефіціарних власників "Кварталу 95" Тимур Міндіч у березні 2020-го міг декілька разів відвідувати Офіс президента України, а у 2019 році під час передвиборчої кампанії майбутній президент Володимир Зеленський їздив на його "Мерседесі". У травні 2025 року Bihus.Info опублікували розслідування, в якому розповіли, що компанії-будівники фортифікацій Збройних сил України в Херсонській і Житомирській областях можуть бути пов'язані з Тимуром Міндічем.

Ярослав Железняк у своєму Telegram-каналі 20 червня повідомляв, що співвласник "Кварталу 95" Тимур Міндіч виїхав з України в напрямку Молдови. До того Железняк розповідав, що Міндіч фігурує в списку санкцій США проти оточення Зеленського, який складав Білий дім на випадок відмови Києва підписати угоду про корисні копалини. Нардеп стверджував, що Міндіча називають "гаманцем Офісу президента" та "смотрящим" за будівельною галуззю та енергетикою в країні.

Нагадаємо, 29 липня журналісти Bihus.Info опублікували розслідування, у якому стверджують, що колишній віцепрем'єр-міністр — міністр національної єдності Олексій Чернишов може бути пов'язаний із будівництвом у Конча-Заспі маєтків на мільйони доларів.