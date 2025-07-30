"Золотой" унитаз на мраморном полу: нардеп показал фото из квартиры Тимура Миндича (видео)
Народный депутат Украины Ярослав Железняк показал фото уборной с якобы золотыми унитазом и биде в квартире, как он утверждает, совладельца студии "Квартал 95" Тимура Миндича. По словам парламентария, эта квартира была штабом для встреч "Слуг народа" во время президентской и парламентской предвыборных компаний.
Нардеп от фракции "Голос" Ярослав Железняк в опубликованном 30 июля видео отметил, что в сообщениях СМИ о прослушке, которую Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура якобы вели в квартире Миндича, есть "много мифологии". Он призвал дождаться официальных сообщений, и взамен рассказал о квартире, которая, по его словам, принадлежит бенефициарному владельцу "Квартала 95".
Нардеп приводит в видео опубликованное 25 июля расследование "Украинской правды", в котором журналисты со ссылкой на источники в бизнес-кругах рассказывают, что сотрудники НАБУ и САП якобы прослушивали разговор бизнесмена и Тимура Миндича в квартире, где 5 лет назад праздновал день рождения Владимир Зеленский. По словам собеседников издания, на записях может быть и сам президент, однако журналисты отметили, что никакой официальной информации от правоохранительных органов по этим пленкам нет.
Квартира Тимура Миндича находится недалеко от Банковой
Дом, в котором по словам Железняка владеет квартирой Миндич, находится возле Мариинского парка, недалеко от улицы Банковой.
"Именно из этого здания, когда была инаугурация президента, выходил президент, потому что он там жил", — заявил нардеп.
По словам депутата, в квартире Тимура Миндича уже во время каденции Владимира Зеленского праздновали его день рождения, а в предвыборный период ее использовали для встреч для обсуждения политических вопросов.
"Паркинг там один на два подъезда, и соответственно всем было достаточно удобно ходить друг к другу в гости, просто спускаясь на паркинг и, соответственно, поднимаясь на следующем лифте. Это достаточно быстро и достаточно непублично", — сказал Железняк.
В конце видео нардеп показал фото одной из уборных квартиры, в которой стоят рядом на мраморном полу унитаз и биде золотистого цвета. По утверждению парламентария, это уборная именно из квартиры Тимура Миндича.
"Золотой унитаз — это сильно. Мне кто-то очень завидовал то ли Пшонке, то ли Януковичу, то ли обоим сразу, но это действительно выглядит достаточно комично. Я просто хочу, чтобы вы зафиксировали вкусы этих людей, а они многое решают в этой стране", — прокомментировал фотографию Железняк.
Ни сам Тимур Миндич, ни представители фракции "Слуга народа" или Офиса президента на момент публикации новости не комментировали видео нардепа Ярослава Железняка.
Что известно о Тимуре Миндиче
Расследователи Bihus.Info в марте 2024 года рассказывали, что один из бенефициарных владельцев "Квартала 95" Тимур Миндич в марте 2020-го мог несколько раз посещать Офис президента Украины, а в 2019 году во время предвыборной кампании будущий президент Владимир Зеленский ездил на его "Мерседесе". В мае 2025 года Bihus.Info опубликовали расследование, в котором рассказали, что компании-строители фортификаций Вооруженных сил Украины в Херсонской и Житомирской областях могут быть связаны с Тимуром Миндичем.
Ярослав Железняк в своем Telegram-канале 20 июня сообщал, что совладелец "Квартала 95" Тимур Миндич выехал из Украины в направлении Молдовы. До того Железняк рассказывал, что Миндич фигурирует в санкционном списке США против окружения Зеленского, который составлял Белый дом на случай отказа Киева подписать соглашение о полезных ископаемых. Нардеп утверждал, что Миндича называют "кошельком Офиса президента" и "смотрящим" за строительной отраслью и энергетикой в стране.
Напомним, 29 июля журналисты Bihus.Info опубликовали расследование, в котором утверждают, что бывший вице-премьер-министр — министр национального единства Алексей Чернышов может быть связан со строительством в Конча-Заспе имений на миллионы долларов.