"Золотой" унитаз на мраморном полу: нардеп показал фото из квартиры Тимура Миндича (видео)

Народный депутат Украины Ярослав Железняк показал фото уборной с якобы золотыми унитазом и биде в квартире, как он утверждает, совладельца студии "Квартал 95" Тимура Миндича. По словам парламентария, эта квартира была штабом для встреч "Слуг народа" во время президентской и парламентской предвыборных компаний.

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Нардеп от фракции "Голос" Ярослав Железняк в опубликованном 30 июля видео отметил, что в сообщениях СМИ о прослушке, которую Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура якобы вели в квартире Миндича, есть "много мифологии". Он призвал дождаться официальных сообщений, и взамен рассказал о квартире, которая, по его словам, принадлежит бенефициарному владельцу "Квартала 95".

Нардеп Железняк показал фотографии квартиры Миндича с золотым унитазом. На видео с 18:33.

Нардеп приводит в видео опубликованное 25 июля расследование "Украинской правды", в котором журналисты со ссылкой на источники в бизнес-кругах рассказывают, что сотрудники НАБУ и САП якобы прослушивали разговор бизнесмена и Тимура Миндича в квартире, где 5 лет назад праздновал день рождения Владимир Зеленский. По словам собеседников издания, на записях может быть и сам президент, однако журналисты отметили, что никакой официальной информации от правоохранительных органов по этим пленкам нет.

Квартира Тимура Миндича находится недалеко от Банковой

Дом, в котором по словам Железняка владеет квартирой Миндич, находится возле Мариинского парка, недалеко от улицы Банковой.

"Именно из этого здания, когда была инаугурация президента, выходил президент, потому что он там жил", — заявил нардеп.

Железняк утверждает, что квартира Миндича находится недалеко от Банковой Фото: Скрин видео

По словам депутата, в квартире Тимура Миндича уже во время каденции Владимира Зеленского праздновали его день рождения, а в предвыборный период ее использовали для встреч для обсуждения политических вопросов.

"Паркинг там один на два подъезда, и соответственно всем было достаточно удобно ходить друг к другу в гости, просто спускаясь на паркинг и, соответственно, поднимаясь на следующем лифте. Это достаточно быстро и достаточно непублично", — сказал Железняк.

Подземный паркинг дома, в котором, по словам Железняка, находится квартира Миндича Фото: Скрин видео

В конце видео нардеп показал фото одной из уборных квартиры, в которой стоят рядом на мраморном полу унитаз и биде золотистого цвета. По утверждению парламентария, это уборная именно из квартиры Тимура Миндича.

"Золотой унитаз — это сильно. Мне кто-то очень завидовал то ли Пшонке, то ли Януковичу, то ли обоим сразу, но это действительно выглядит достаточно комично. Я просто хочу, чтобы вы зафиксировали вкусы этих людей, а они многое решают в этой стране", — прокомментировал фотографию Железняк.

Совладелец студии "Квартал 95" Тимур Миндич (на фото слева)

Ни сам Тимур Миндич, ни представители фракции "Слуга народа" или Офиса президента на момент публикации новости не комментировали видео нардепа Ярослава Железняка.

Что известно о Тимуре Миндиче

Расследователи Bihus.Info в марте 2024 года рассказывали, что один из бенефициарных владельцев "Квартала 95" Тимур Миндич в марте 2020-го мог несколько раз посещать Офис президента Украины, а в 2019 году во время предвыборной кампании будущий президент Владимир Зеленский ездил на его "Мерседесе". В мае 2025 года Bihus.Info опубликовали расследование, в котором рассказали, что компании-строители фортификаций Вооруженных сил Украины в Херсонской и Житомирской областях могут быть связаны с Тимуром Миндичем.

Ярослав Железняк в своем Telegram-канале 20 июня сообщал, что совладелец "Квартала 95" Тимур Миндич выехал из Украины в направлении Молдовы. До того Железняк рассказывал, что Миндич фигурирует в санкционном списке США против окружения Зеленского, который составлял Белый дом на случай отказа Киева подписать соглашение о полезных ископаемых. Нардеп утверждал, что Миндича называют "кошельком Офиса президента" и "смотрящим" за строительной отраслью и энергетикой в стране.

Напомним, 29 июля журналисты Bihus.Info опубликовали расследование, в котором утверждают, что бывший вице-премьер-министр — министр национального единства Алексей Чернышов может быть связан со строительством в Конча-Заспе имений на миллионы долларов.