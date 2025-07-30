"Свободу САП и НАБУ": в Киеве, Харькове, Одессе и западных регионах люди вышли на протесты

Активисты требуют независимости антикоррупционных структур в Украине. В разных городах на улицы вышли от 20 до полусотни человек.

Related video

В Киеве, Харькове, Одессе и других городах активисты вышли на протесты и требуют восстановить независимость антикоррупционных структур в Украине. Трансляцию митингов ведет "Радіо Свобода".

"Ликвидация" НАБУ и САП — где проходят протесты из-за закона №12414

В Днепре митингующие собрались возле областной военной администрации. Цель — напомнить депутатам Верховной Рады о голосовании 31 июля за президентский законопроект №13533, возвращающий независимость НАБУ и САП.

По задумке властей, новый законопроект обеспечит руководителю САП автономию от Офиса генерального прокурора Украины по коррупционным делам.

Протестующие говорят, что если Верховная Рада провалит голосование за законопроект № 13533, они и далее будут выходить на митинги.

В Виннице 30 июля люди тоже вышли на мирную акцию протеста, а в Кропивницком проходит третья по счету акция в поддержку НАБУ и САП.

По подсчетам соорганизатора акции Юрия Митрофаненко, на митинг вышли полсотни человек, некоторые держали плакаты с лозунгами "Нет – диктатуре", "За что гибнет нация?", "Мама, мне страшно жить здесь".

В западных регионах также устраивают акции. На Театральную площадь Луцка после четырехдневной паузы пришли около 50 человек, а в Ровно мирный пикет поддержали всего 20 человек.

Напомним, нардеп от фракции "Голос" Ярослав Железняк рассказал о том, как детективы НАБУ якобы вели слежку в квартире совладельца студии "Квартал 95" Тимура Миндича.

Нардепы заявляют об опасности терактов на протестных акциях в Киеве и подозревают в этом российских агентов.