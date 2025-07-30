НАБУ и САП вернут свободу законопроектом №13533: Рада будет голосовать, активисты готовят протесты

Парламент готовится голосовать за президентский законопроект, возвращающий независимость антикоррупционных структур в Украине. Также завтра — последний день для назначения директора БЭБ, что обязывает сделать меморандум с МВФ. Активисты уже анонсировали протесты в центре Киева.

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В Верховной Раде завтра, 31 июля, будут голосовать за основу и в целом за новый президентский законопроект №13533, возвращающий независимость антикоррупционных структур в Украине. Фокус рассказывает, с чем подошли нардепы и чиновники Офиса президента Украины к голосованию.

Офис президента Украины рекомендовал комитету Рады по правоохранительной деятельности поддержать голосование за законопроект. Члены комитета единогласно одобрили законопроект без каких-либо изменений по тексту, сообщил народный депутат Ярослав Железняк

Законопроект №13533 представила на заседании комитета замглавы ОП Ирина Мудрая. По ее словам, президент считает, что антикоррупционные институты должны быть независимыми.

Нардепы также рассмотрели шесть альтернативных документов, но в итоге их отклонили. Документы подавали нардепы Ирина Геращенко, Алексей Гончаренко (подал два документа, — ред.), Инна Совсун, Юлия Тимошенко и Дмитрий Разумкова.

Законопроект №13533 — НАБУ вернут независимость?

Документ обеспечивает руководителю САП процессуальную автономию от Генерального прокурора Украины по делам НАБУ.

Генпрокурор потеряет возможность давать обязательные письменные указания детективам НАБУ и передавать их дела другим органам, вмешиваться в работу прокуроров САП и детективов НАБУ. Нельзя менять подследственность дел НАБУ без согласия главы САП.

СБУ сможет проверять работников НАБУ, у которых есть допуск к государственной тайне на предмет возможных действий в пользу России. Выезд работников НАБУ за границу ограничиваетcя служебными командировками.

Кроме этого, сотрудники НАБУ обязаны проходить проверку на полиграфе раз в два года. Представители НАБУ и САП участвовали в разработке текста законопроекта №13533 и просили Раду скорее принять его.

Маяк МВФ "завис": директор БЭБ не назначен, остался один день

Кроме законопроекта о возврате независимости НАБУ и САП, 31 июля — это последний день для выбора главы Бюро экономической безопасности (БЭБ). Кабинет Министров Украины 30 июля не назначил директора бюро. Кандидатуру Александра Цивинского повторно отправили на рассмотрение.

Меморандум с Международным валютным фондом обязывает назначить директора БЭБ до 31 июля. Комиссия отмечала, что кандидатура Цивинского полностью соответствует требованиям законодательства.

"Нам неизвестно, какими мотивами руководствовалось правительство, когда вернуло представление по кандидатуре Цивинского", — рассказали члены комиссии.

Глава комиссии Лаура Стефан сообщила, что Цивинский полностью отвечает требованиям законодательства Украины и поэтому комиссия не будет устраивать повторный конкурс. Члены комиссии не знают, какими мотивами руководствовался Кабмин, вернув представление о кандидатуре Цивинского.

Протесты в поддержку НАБУ 30 и 31 июля

Около Верховной Рады утром 31 июля планируют организовать акцию протеста в поддержку НАБУ и САП."Центр противодействия коррупции" призывает "снова собраться и продемонстрировать четкую позицию" в 11.00 в Мариинском парке.

"Мы прекрасно знаем стиль работы депутатов Зеленского и их сателлитов… Депутаты должны понимать, что украинцы не примут возможный срыв голосования", — заявили активисты.

Кроме этого, сегодня в 20:00 пройдет митинг на площади у театра имени Ивана Франко.

"Предлагаем выходить на площади в ваших городах и не молчать", — заключил центр.

Напомним, в Раде уже предупредили об опасности терактов во время протестных акциях в Киеве. Российские агенты могут использовать собрания в своих целях.

Комитет Рады по вопросам антикоррупционной политики ранее не мог собраться для рассмотрения законопроекта Зеленского о возврате независимости НАБУ и САП.