НАБУ і САП повернуть свободу законопроєктом №13533: Рада голосуватиме, активісти готують протести

Парламент готується голосувати за президентський законопроєкт, що повертає незалежність антикорупційних структур в Україні. Також завтра — останній день для призначення директора БЕБ, що зобов'язує зробити меморандум із МВФ. Активісти вже анонсували протести в центрі Києва.

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У Верховній Раді завтра, 31 липня, голосуватимуть за основу і в цілому за новий президентський законопроєкт №13533, що повертає незалежність антикорупційних структур в Україні. Фокус розповідає, з чим підійшли нардепи і чиновники Офісу президента України до голосування.

Офіс президента України рекомендував комітету Ради з правоохоронної діяльності підтримати голосування за законопроєкт. Члени комітету одноголосно схвалили законопроєкт без будь-яких змін за текстом, повідомив народний депутат Ярослав Железняк

Законопроєкт №13533 представила на засіданні комітету заступник голови ОП Ірина Мудра. За її словами, президент вважає, що антикорупційні інститути мають бути незалежними.

Нардепи також розглянули шість альтернативних документів, але в підсумку їх відхилили. Документи подавали нардепи Ірина Геращенко, Олексій Гончаренко (подав два документи, — ред.), Інна Совсун, Юлія Тимошенко та Дмитро Разумкова.

Законопроєкт №13533 — НАБУ повернуть незалежність?

Документ забезпечує керівнику САП процесуальну автономію від Генерального прокурора України у справах НАБУ.

Генпрокурор втратить можливість давати обов'язкові письмові вказівки детективам НАБУ і передавати їхні справи іншим органам, втручатися в роботу прокурорів САП і детективів НАБУ. Не можна змінювати підслідність справ НАБУ без згоди голови САП.

СБУ зможе перевіряти працівників НАБУ, у яких є допуск до державної таємниці, на предмет можливих дій на користь Росії. Виїзд працівників НАБУ за кордон обмежується службовими відрядженнями.

Крім цього, співробітники НАБУ зобов'язані проходити перевірку на поліграфі раз на два роки. Представники НАБУ і САП брали участь у розробленні тексту законопроєкту №13533 і просили Раду швидше ухвалити його.

Маяк МВФ "завис": директора БЕБ не призначено, залишився один день

Крім законопроєкту про повернення незалежності НАБУ і САП, 31 липня — це останній день для вибору голови Бюро економічної безпеки (БЕБ). Кабінет Міністрів України 30 липня не призначив директора бюро. Кандидатуру Олександра Цивінського повторно відправили на розгляд.

Меморандум із Міжнародним валютним фондом зобов'язує призначити директора БЕБ до 31 липня. Комісія зазначала, що кандидатура Цивінського повністю відповідає вимогам законодавства.

"Нам невідомо, якими мотивами керувався уряд, коли повернув подання щодо кандидатури Цивінського", — розповіли члени комісії.

Голова комісії Лаура Стефан повідомила, що Цивінський повністю відповідає вимогам законодавства України, і тому комісія не буде влаштовувати повторний конкурс. Члени комісії не знають, якими мотивами керувався Кабмін, повернувши подання про кандидатуру Цивінського.

Протести на підтримку НАБУ 30 і 31 липня

Біля Верховної Ради вранці 31 липня планують організувати акцію протесту на підтримку НАБУ і САП. "Центр протидії корупції" закликає "знову зібратися і продемонструвати чітку позицію" об 11.00 у Маріїнському парку.

"Ми прекрасно знаємо стиль роботи депутатів Зеленського та їхніх сателітів... Депутати мають розуміти, що українці не приймуть можливий зрив голосування", — заявили активісти.

Крім цього, сьогодні о 20:00 відбудеться мітинг на площі біля театру імені Івана Франка.

"Пропонуємо виходити на площі у ваших містах і не мовчати", — підсумував центр.

Нагадаємо, у Раді вже попередили про небезпеку терактів під час протестних акцій у Києві. Російські агенти можуть використовувати зібрання у своїх цілях.

Комітет Ради з питань антикорупційної політики раніше не міг зібратися для розгляду законопроєкту Зеленського про повернення незалежності НАБУ і САП.