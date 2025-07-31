Зеленский подписал закон о возвращении полномочий НАБУ и САП

Президент Украины Владимир Зеленский подписал поданный им в Верховную Раду закон о восстановлении полномочий Национального антикоррупционного бюро и Специальной антикоррупционной прокуратуры. Во время заседания 31 июля принятие законопроекта за основу и в целом поддержал 331 народный депутат.

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Президент сказал в опубликованном в официальном Telegram-канале видеообращении, что закон станет "гарантией нормальной, независимой работы антикоррупционных органов, всех органов правопорядка" Украины. Текст закона № 13533 опубликован на сайте Верховной Рады со статусом "подписан".

"Решение правильное. Триста тридцать один депутат. Именно так, как и нужно, — за основу и в целом. Очень важно, что государство прислушивается к общественному мнению. Украина является демократией — точно никаких сомнений", — сказал Зеленский.

По его словам, украинские чиновники немедленно проинформируют об этом законе иностранных партнеров.

Кроме того, Владимир Зеленский сообщил о подписании принятого нардепами закона о бюджетном финансировании Сил обороны и выплатах военнослужащим и их родным: согласно ему на оборону направят более 400 млрд гривен.

"Только что тоже подписал, и это гарантия, что будут выплаты нашим воинам на передовой и все надлежащие выплаты родным наших павших героев", — сказал президент.

Также Зеленский сообщил, что согласовал с военным командованием решение о дополнительных 15 дней отпуска для военных, а также отметил, что был принят закон о расширении возможностей ветеранских предприятий.

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