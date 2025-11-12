Зеленский звонил Галущенко после "смс-ки" Миндича: прокурор САП озвучил разговор с пленок НАБУ

Прокурор САП на заседании суда рассказал, что президент Украины Владимир Зеленский звонил экс-министру энергетики Герману Галущенко после того, как бизнесмен Тимур Минидич написал главе государства сообщение.

Детали, как утверждается, разговора Зеленского и Галущенко прокурор Специализированного антикоррупционного разговора озвучил 12 ноября во время заседания Высшего антикоррупционного суда, на котором рассматривалось ходатайство детектива Национального антикоррупционного бюро о применении меры пресечения подозреваемым по делу о коррупционной схеме в "Энергоатоме". Он привел диалоги из так называемых "пленок Миндича".

"Во время разговора Галущенко звонит президент, он поднимает трубку: "Ало, здрасте, Владимир Александрович, здрасте, все, есть... есть...", — передает слова экс-министра энергетики прокурор.

После этого к Герману Галущенко обратился на русском языке Александр Цукерман, который, по данным следствия, работал в "бэк-офисе" по легализации средств.

"А ты говорил, что никто с тобой ни о чем не разговаривает, а тут на тебе...", — сказал Цукерман Галущенко.

Далее, по словам прокурора САП, Миндич ответил, что собеседник Галущенко "прочитал смс-ку". Галущенко спросил у него, что именно он написал.

"Что Гера хочет поговорить", — ответил Миндич.

Герман Галущенко после этого спросил у бизнесмена: "И что мне с ним?"

"Да слушайте, Владимир Александрович, да все, вы же понимаете, идти мне в дворники тоже не с руки, я сделаю все, что вы скажете, все, что вам нужно, я ваш...", — ответил ему Миндич.

В ответ Галущенко сказал, что собирается уезжать.

Коррупционная схема "Энергоатома": детали дела

По данным НАБУ и САП, в коррупционной схеме в энергетике были задействованы отстраненный министр юстиции, экс-министр энергетики Герман Галущенко и бывший советник главы Минэнерго Игорь Миронюк, а также исполнительный директор по физической защите и безопасности АО "НАЭК "Энергоатом" Дмитрий Басов и четверо "работников" бэк-офиса, которые легализовали средства: Александр Цукерман ("Шугармен"), Игорь Фурсенко ("Решик"), Леся Устименко и Людмила Зорина. По информации следствия, участники схемы получали "откаты" от контрагентов "Энергоатома" в размере от 10% до 15% от стоимости контрактов.

В новых "пленках Миндича" от НАБУ фигурирует также бывший вице-премьер-министр Украины под прозвищем "Че Гевара" — по данным СМИ, речь идет об Алексее Чернышеве.

Премьер-министр Юлия Свириденко 12 ноября рассказала, что министр юстиции Герман Галущенко отстранен от должности. Галущенко в ответ заявил, что "не держится за должность", будет защищать себя в юридической плоскости и доказывать свою позицию.