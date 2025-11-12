Зеленський дзвонив Галущенку після "смс-ки" Міндіча: прокурор САП озвучив розмову з плівок НАБУ

Прокурор САП на засіданні суду розповів, що президент України Володимир Зеленський телефонував ексміністру енергетики герману Галущенку після того, як бізнесмен Тимур Мінідіч написав голові держави повідомлення.

Деталі, як стверджується, розмови Зеленського та Галущенка прокурор Спеціалізованої антикорупційної розмови озвучив 12 листопада під час засідання Вищого антикорупційного суду, на якому розглядалося клопотання детектива Національного антикорупційного бюро про застосування запобіжного заходу підозрюваним у справі про корупційну схему в "Енергоатомі". Він навів діалоги з так званих "плівок Міндіча".

"Під час розмови Галущенку телефонує президент, він підіймає трубку: "Ало, здрастє, Володимир Олександрович, здрастє, всьо, єсть… єсть…", — передає слова ексміністра енергетики прокурор.

Після цього до Германа Галущенка звернувся російською мовою Олександр Цукерман, який, за даними слідства, працював у "бек-офісі" з легалізації коштів.

Відео дня

"А ти казав, що ніхто з тобою ні про що не розмовляє, а тут на тобі…", — сказав Цукерман Галущенку.

Далі, за словами прокурора САП, Міндіч відповів, що співрозмовник Галущенка "прочитав смс-ку". Галущенко запитав у нього, що саме він написав.

"Що Гера хоче поговорити", — відповів Міндіч.

Герман Галущенко після цього запитав у бізнесмена: "І що мені з ним?"

"Та слухайте, Володимире Олександровичу, та все, ви ж розумієте, йти мені в двірники теж не з руки, я зроблю все, що ви скажете, все, що вам потрібно, я ваш…", — відповів йому Міндіч.

У відповідь Галущенко сказав, що збирається їхати.

Корупційна схема "Енергоатому": деталі справи

За даними НАБУ та САП, у корупційній схемі в енергетиці були задіяні відсторонений міністр юстиції, ексміністр енергетики Герман Галущенко і колишній радник голови Міненерго Ігор Миронюк, а також виконавчий директор з фізичного захисту та безпеки АТ "НАЕК "Енергоатом" Дмитро Басов і четверо "працівників" бек-офісу, які легалізували кошти: Олександр Цукерман ("Шугармен"), Ігор Фурсенко ("Рьошик"), Леся Устименко та Людмила Зоріна. За інформацією слідства, учасники схеми отримували "відкати" від контрагентів "Енергоатому" в розмірі від 10% до 15% від вартості контрактів.

У нових "плівках Міндіча" від НАБУ фігурує також колишній віцепрем'єр-міністр України під прізвиськом "Че Гевара" — за даними ЗМІ, йдеться про Олексія Чернишова.

Прем'єр-міністерка Юлія Свириденко 12 листопада розповіла, що міністра юстиції Германа Галущенка відсторонено від посади. Галущенко у відповідь заявив, що "не тримається за посаду" та буде захищати себе в юридичній площині й доводити свою позицію.