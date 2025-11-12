"Плівки Міндіча": одного з фігурантів відправили в СІЗО із заставою в 40 млн грн (відео)

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід колишньому виконавчому директору з безпеки "Енергоатому" Дмитру Басову.

Фігуранта справи про масштабну корупцію в енергетиці та оборонці, який на "плівках Міндіча" фігурує як "Тенор", відправили до СІЗО на 60 днів із можливістю внесення застави в розмірі 40 млн гривень, повідомляє "Цензор. НЕТ".

Підставою для арешту стало знищення Басовим мобільних телефонів. За матеріалами слідства, саме він нібито координував тіньову схему, контролюючи закупівлі та фінансові операції "Енергоатому". У НАБУ також не виключають, що він, як і колишній радник міністра енергетики Ігор Миронюк, міг розставляти людей на посади в енергетичній компанії.

На оприлюднених детективами плівках чутно, як Басов та інші фігуранти справи обговорюють відкати, будівництво захисних споруд на енергооб'єктах, відмивання коштів і багато іншого.

Відео дня

Спочатку обвинувачення просило для Басова запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із заставою 45,4 млн грн, проте його адвокат назвав суму "космічною" і підкреслив, що суми розміру збитків державі не було оголошено.

"Ми не почули. Немає цієї шкоди. Державі Україна в матеріалах цієї справи шкоди не завдано ні на копійку", — цитують журналісти слова захисту.

Прокуратура також побоюється, що є ризик впливу на слідство з його боку.

Басов заперечує свою провину і заявив, що спілкувався лише з одним фігурантом справи — Ігорем Миронюком ("Рокет"), а Тимура Міндіча знає тільки зі ЗМІ.

Після засідання адвокат Басова Віталій Наум заявив, що буде опротестовувати рішення суду.

"Я впевнений, що ця справа буде дуже тривалою", — сказав він у коментарі "РБК*Україна".

Також захист зазначав, що у Басова на утриманні діти та хвора мати

Дмитро Басов: що про нього відомо

До того, як обійняти посаду в "Енергоатомі", він керував управлінням Генеральної прокуратури, яке займалося розслідуванням злочинів організованих груп, а також встиг попрацювати у Фонді держмайна, пише "РБК-Україна".

У 2019 році його звільнили з ГПУ, причому це сталося на тлі низки корупційних скандалів. Він оскаржив звільнення в суді, його поновили на посаді та виплатили компенсацію у 2,5 млн грн.

Коли Басов прийшов в "Енергоатом", добробут його сім'ї істотно покращився.

Згідно з даними з реєстру нерухомості, 2024 року його дружина Наталя Басова стала власницею квартири площею 70 квадратних метрів у престижному житловому комплексі White Lines у Києві.

Протягом кількох останніх років Басова також витратила близько $360 тис. на придбання елітних активів — зокрема, квартири (127 кв. м) у "Французькому кварталі" вартістю щонайменше $140 тисяч, а також кількох автомобілів Mercedes GLE 300D, Range Rover і Mercedes GLC 220D.

При цьому її офіційні доходи не пояснюють походження цих коштів.

Напередодні купівлі нерухомості подружжя офіційно розлучилося.

Нагадаємо, Кабмін відсторонив від роботи міністра енергетики Германа Галущенка, який фігурує у справі про корупцію в енергетиці. Як стало відомо, президент Володимир Зеленський телефонував йому після повідомлення Тимура Міндіча.

Напередодні стало відомо про підозру в незаконному збагаченні колишньому віцепрем'єр-міністру — ексміністру національної єдності України Олексію Чернишову, якого в записах називають "Че Гевара". НАБУ оприлюднило інформацію про будівництва чиновника.