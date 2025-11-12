Сбежал из Украины перед обысками НАБУ: Миндич выехал из страны на законных основаниях, — ГПСУ

Тимур Миндич покинул Украину на законных основаниях, сообщает Государственная пограничная служба Украины. Несмотря на распространенные в медиа заявления о якобы незаконном пересечении границы, проверка подтвердила отсутствие нарушений со стороны гражданина.

Как сообщало ведомство на своей странице в Facebook, 10 ноября в средствах массовой информации появилась информация о том, что Тимур Миндич якобы незаконно пересек границу и покинул Украину. Этот факт вызвал широкий общественный резонанс, из-за чего пограничники провели собственное служебное расследование.

По результатам проверки установлено, что пересечение границы гражданином происходило законно: все необходимые документы имелись, а оформление осуществлено в пункте пропуска в соответствии с нормами действующего законодательства. Кроме того, Миндичу не было установлено никаких ограничений на выезд из страны, а Госпогранслужба не получала от правоохранительных органов никаких поручений о запрете его выезда, розыска или информирования о пересечении границы.

В сообщении также подчеркивается, что Государственная пограничная служба Украины продолжает обеспечивать контроль в пунктах пропуска в соответствии с установленными правилами и предоставленными полномочиями, соблюдая законодательные нормы, даже во время действия военного положения.

Стоит заметить, что в комментарии изданию "Суспільне", представитель ГПСУ Андрей Демченко заявил, что основанием для выезда Миндича за границу в условиях военного положения было наличие трех детей до 18 лет.

Миндич сбежал из Украины за несколько часов до обысков НАБУ: что известно

По информации журналистов "Украинской правды" со ссылкой на неназванные источники, Тимур Миндич покинул Украину ночью 10 ноября, за несколько часов до проведения обысков в его доме.

Народный депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк подтвердил, что Миндич был вывезен из страны перед обысками и, по данным источников, будет находиться в Израиле и Австрии.

Впоследствии, вечером 11 ноября нардеп рассказал, что Тимур Миндич вместе с братьями Цукерманами сейчас находится в Израиле, в частности его зафиксировали в городе Тель-Авив.

Также Фокус писал, что по словам инсайдеров ЭП, правительство приняло решение инициировать введение санкций против Александра Цукермана и бизнесмена Тимура Миндича. Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что подпишет указ о применении санкций против двух людей, которые фигурируют в деле о коррупции в "Энергоатоме".

Более того, прокурор САП на заседании суда рассказал, что президент Украины Владимир Зеленский звонил экс-министру энергетики Герману Галущенко после того, как бизнесмен Тимур Минидич написал главе государства сообщение.