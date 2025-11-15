Міндіч виїхав з України до Польщі на віп-таксі, — "Схеми"

Бізнесмен Тимур Міндіч, якого підозрюють в організації корупційної схеми у сфері енергетики, виїхав з України на віп-таксі 10 листопада. Близький друг президента України Володимира Зеленського скористався послугами львівського сервісу преміум перевезень "ТаймЛюкс".

Журналісти проєкту "Схеми" з’ясували, що співвласник компанії Студія "Квартал 95" виїхав до Польщі на автомобілі Mercedes-Benz S 350, який належить одному з власників цього сервісу Максиму Вовку.

Як Міндіч виїхав з України

Ба більше, інший бізнесмен-співвласник віп-трансфера Ельдар Асадулаєв раніше працював у західному регіональному управлінні Державної прикордонної служби України.

Міндіч виїхав з України о 2:09 ночі 10 листопада. Це сталося буквально за декілька годин до обшуків у його квартирі детективами НАБУ у справі "систематичного отримання неправомірної вигоди від контрагентів "Енергоатому" у розмірі від 10% до 15% від вартості контрактів".

Журналісти "Схем" зв’язалися зі львівськими бізнесменами. Максим Вовк відповів: "Компанія не перевіряє документів пасажирів. Цим займаються відповідні державні органи під час перетину кордону. В мене немає інформації для того, щоб надавати коментарі з вашого питання".

На уточнення, чи знайомий він з Міндічем, той відповів: "Слава богу, ні". А партнер по бізнесу Ельдар Асадулаєв лаконічно відповів: "Вперше чую" – і поклав слухавку.

За інформацією ДПСУ, Тимур Міндіч залишив Україну на законних підставах. Зокрема, підозрюваний перетнув кордон, оскільки має трьох неповнолітніх дітей.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Правоохоронці свідомо не інформували Держприкордонслужбу про можливий виїзд Міндіча, оскільки така інформація могла поставити під загрозу спецоперацію та привести до витоку даних про підготовку обшуків.

Президент Володимир Зеленський чекає на висновки фахівців, і за результатами оцінки планує ухвалити рішення щодо припинення громадянства Міндіча.

Крім того, НАБУ та САП повідомили про подання клопотання щодо обрання запобіжного заходу колишньому віцепрем’єр-міністру України Олексію Чернишову у вигляді тримання під вартою.