Миндич выехал из Украины в Польшу на вип-такси, — "Схемы"

Бизнесмен Тимур Миндич, которого подозревают в организации коррупционной схемы в сфере энергетики, выехал из Украины на вип-такси 10 ноября. Близкий друг президента Украины Владимира Зеленского воспользовался услугами львовского сервиса премиум перевозок "ТаймЛюкс".

Журналисты проекта "Схемы" выяснили, что совладелец компании Студия "Квартал 95" выехал в Польшу на автомобиле Mercedes-Benz S 350, который принадлежит одному из владельцев этого сервиса Максиму Вовку.

Как Миндич выехал из Украины

Более того, другой бизнесмен-совладелец вип-трансфера Эльдар Асадулаев ранее работал в западном региональном управлении Государственной пограничной службы Украины.

Миндич выехал из Украины в 2:09 ночи 10 ноября. Это произошло буквально за несколько часов до обысков в его квартире детективами НАБУ по делу "систематического получения неправомерной выгоды от контрагентов "Энергоатома" в размере от 10% до 15% от стоимости контрактов".

Журналисты "Схем" связались со львовскими бизнесменами. Максим Вовк ответил: "Компания не проверяет документы пассажиров. Этим занимаются соответствующие государственные органы при пересечении границы. У меня нет информации для того, чтобы предоставлять комментарии по вашему вопросу".

На уточнение, знаком ли он с Миндичем, тот ответил: "Слава богу, нет". А партнер по бизнесу Эльдар Асадулаев лаконично ответил: "Впервые слышу" — и положил трубку.

По информации ГПСУ, Тимур Миндич покинул Украину на законных основаниях. В частности, подозреваемый пересек границу, поскольку имеет трех несовершеннолетних детей.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Правоохранители сознательно не информировали Госпогранслужбу о возможном выезде Миндича, поскольку такая информация могла поставить под угрозу спецоперацию и привести к утечке данных о подготовке обысков.

Президент Владимир Зеленский ждет выводов специалистов, и по результатам оценки планирует принять решение о прекращении гражданства Миндича.

Кроме того, НАБУ и САП сообщили о подаче ходатайства об избрании меры пресечения бывшему вице-премьер-министру Украины Алексею Чернышеву в виде содержания под стражей.