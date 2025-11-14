Получил более $1,2 млн в "прачечной Миндича": Чернышеву вручили ходатайство об аресте, — НАБУ

14 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) сообщили о подаче ходатайства об избрании меры пресечения бывшему вице-премьер-министру Украины Алексею Чернышеву в виде содержания под стражей. Его подозревают в легализации средств, добытых преступным путем, через так называемую "прачечную".

По информации НАБУ, Чернышов вместе с доверенным лицом посещал объект, где осуществлялась легализация незаконных доходов. Руководство этим местом принадлежало главе преступной организации, которую детективы разоблачили накануне.

Следователи зафиксировали передачу подозреваемому и его доверенному лицу более 1,2 млн долларов США и около 100 тыс. евро наличными. Также в сообщении отметили, что действия Чернышова расследуются по статье 368-5 Уголовного кодекса Украины.

Стоит добавить, что 11 ноября чиновнику уже объявили подозрение в незаконном обогащении в связи с коррупционным скандалом в энергетической сфере.

"Че Гевара": что известно об участии Алексея Чернышова в "пленках Миндича"

Также 11 ноября НАБУ обнародовали новый фрагмент расследования в рамках операции "Мидас". Как сообщают журналисты и следователи, бывший вице-премьер-министр Алексей Чернышов, который фигурирует в деле, уже проходит допросы и дает показания.

В видеозаписях Чернышев обозначен псевдонимом "Че Гевара". Детективы зафиксировали передачу ему средств от участников преступной организации. Общая сумма составляет более 1,2 млн долларов и почти 100 тыс. евро, которые передавали непосредственно в офисе или в медицинской клинике, принадлежавшей члену организации. При этом около 500 тыс. долларов ушли на имя его жены после того, как Чернышов стал подозреваемым в коррупционных преступлениях, сообщают следователи.

Хотя НАБУ прямо не называет чиновника, Центр противодействия коррупции подтверждает, что речь идет о бывшем министре национального единства Алексее Чернышеве.

Напомним, что в интервью изданию "Украинская правда" директор НАБУ Семен Кривонос и руководитель САП Александр Клименко рассказали, что существует риск побега Алексея Чернышева из страны, однако для ареста нужны четкие доказательства — в частности данные о попытках избежать следствия, влияние на свидетелей или коммуникации относительно незаконного пересечения границы.

Также Фокус писал, что между Тимуром Миндичем и Алексеем Чернышовым существует косвенная связь через строительные проекты и "пленки". Миндич в записях обсуждает консервацию работ на роскошных участках, что, как считают следователи, связано с делом против Чернышова, который в этих материалах фигурирует как "Че Гевара" и упоминается в контексте получения средств и содействия застройщику.