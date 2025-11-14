Отримав понад $1,2 млн у "пральні Міндіча": Чернишову вручили клопотання про арешт, – НАБУ

14 листопада Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) повідомили про подання клопотання щодо обрання запобіжного заходу колишньому віцепрем’єр-міністру України Олексію Чернишову у вигляді тримання під вартою. Його підозрюють у легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом, через так звану "пральню".

За інформацією НАБУ, Чернишов разом із довіреною особою відвідував об’єкт, де здійснювалася легалізація незаконних доходів. Керівництво цим місцем належало голові злочинної організації, яку детективи викрили напередодні.

Слідчі зафіксували передачу підозрюваному та його довіреній особі понад 1,2 млн доларів США та близько 100 тис. євро готівкою. Також у повідомленні зауважили, що дії Чернишова розслідуються за статтею 368-5 Кримінального кодексу України.

Варто додати, що 11 листопада посадовцю вже оголосили підозру у незаконному збагаченні у зв’язку з корупційним скандалом в енергетичній сфері.

"Че Ґевара": що відомо про участь Олексія Чернишова у "плівках Міндіча"

Також 11 листопада НАБУ оприлюднили новий фрагмент розслідування в межах операції "Мідас". Як повідомляють журналісти та слідчі, колишній віцепрем’єр-міністр Олексій Чернишов, який фігурує у справі, вже проходить допити та надає свідчення.

У відеозаписах Чернишова позначено псевдонімом "Че Гевара". Детективи зафіксували передачу йому коштів від учасників злочинної організації. Загальна сума становить понад 1,2 млн доларів та майже 100 тис. євро, що передавали безпосередньо в офісі або в медичній клініці, яка належала члену організації. При цьому близько 500 тис. доларів пішли на ім’я його дружини після того, як Чернишов став підозрюваним у корупційних злочинах, повідомляють слідчі.

Хоча НАБУ прямо не називає посадовця, Центр протидії корупції підтверджує, що йдеться про колишнього міністра національної єдності Олексія Чернишова.

Нагадаємо, що в інтерв'ю виданню "Українська правда" директор НАБУ Семен Кривонос та керівник САП Олександр Клименко розповіли, що існує ризик втечі Олексія Чернишова з країни, однак для арешту потрібні чіткі докази — зокрема дані про спроби уникнути слідства, вплив на свідків або комунікації щодо незаконного перетину кордону.

Також Фокус писав, що між Тимуром Міндічем та Олексієм Чернишовим існує непрямий зв’язок через будівельні проєкти та "плівки". Міндіч у записах обговорює консервацію робіт на розкішних ділянках, що, як вважають слідчі, пов’язано зі справою проти Чернишова, який у цих матеріалах фігурує як "Че Гевара" і згадується у контексті отримання коштів та сприяння забудовнику.