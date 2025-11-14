Втеча Міндіча: у НАБУ пояснили, як головний фігурант справи "Мідас" виїхав з України

Директор Національного антикорупційного бюро Семен Кривонос та керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко в інтерв’ю "Українській правді" докладно пояснили, за яких умов ключовий фігурант справи "Мідаса" Тимур Міндіч зміг залишити Україну, а також оцінили ризики втечі інших учасників корупційної схеми.

За словами Кривоноса, правоохоронці свідомо не інформували Держприкордонслужбу про можливий виїзд Міндіча, оскільки така інформація могла поставити під загрозу спецоперацію та привести до витоку даних про підготовку обшуків. Він підкреслив, що слідчі не мали впевненості, що всі фігуранти не знали про майбутні слідчі дії: частина осіб на момент обшуків спокійно перебувала за своїми адресами, і це створювало додаткові ризики передчасного розкриття операції.

Коли журналісти запитали, чому під час обшуків Міндіч уже перебував за кордоном, у НАБУ наголосили, що зараз вивчають, чи був його виїзд заздалегідь спланованим, адже нічний перетин кордону виглядає нетиповим для звичайної поїздки. Олександр Клименко уточнив, що остаточних даних про мотиви від’їзду немає.

Паралельно слідство продовжує розшифровувати сотні псевдонімів, якими користувалися учасники схеми. Частину з них уже вдалося встановити, але прокурори повинні довести, ким саме є особи, що стоять за цими шифрами. Серед них можуть бути посадовці, а також люди, які користувалися послугами незаконного "бек-офісу". Під час розслідування було зафіксовано й розмови, у яких учасники схеми критикували роботу антикорупційних органів і скаржилися, що ті продовжують розслідування під час воєнного стану.

Чи зможе Олексій Чернишов наразі втекти з країни

Окремо в інтерв’ю порушили питання про колишнього високопосадовця, відомого під псевдонімом "Че Ґевара", який також фігурує у розслідуванні. За даними слідства, він відвідував офіс учасників схеми та отримував від них кошти. Семен Кривонос зазначив, що ризик втечі цього підозрюваного існує, проте він має бути належно доведений у Вищому антикорупційному суді.

Наразі "Че Ґевара" перебуває під дією чинного запобіжного заходу, але без електронного браслету. За словами Кривоноса, можливість нелегального виїзду поза пунктами пропуску є завжди, однак для арешту потрібні чіткі докази — зокрема дані про спроби уникнути слідства, вплив на свідків або комунікації щодо незаконного перетину кордону. Зараз ці обставини ретельно перевіряють, і рішення щодо зміни запобіжного заходу ухвалять після завершення відповідних процесуальних дій.

Що очікує на Міндіча та Цукермана

Також журналісти порушили питання перебування Міндіча та іншого фігуранта, Олександра Цукермана (відомого як Шугармен), в Ізраїлі. За словами Клименка, обидва є громадянами цієї держави, а Ізраїль традиційно не екстрадує власних громадян, що суттєво ускладнює правову взаємодію. Попри це Україна діятиме за встановленою процедурою: спочатку суд має обрати запобіжний захід, після чого правоохоронці оголосять підозрюваних у міжнародний розшук. Кривонос висловив переконання, що фігуранти навряд чи залишатимуться в Ізраїлі все життя. Він навів приклад іншого втікача, якого затримали під час поїздки до Куршевеля, що дозволило розпочати екстрадиційну процедуру. Керівник НАБУ також нагадав про два недавні випадки повернення підозрюваних із юрисдикцій, які довгий час вважалися "закритими" для екстрадиції, зокрема про повернення народного депутата, обвинуваченого у державній зраді.

Відповідаючи на запитання працівників "Української правди", Кривонос і Клименко підкреслили, що слідство триває, а подальші рішення щодо запобіжних заходів ухвалюватимуть після завершення необхідних процесуальних дій. Вони відмовилися розкривати наступні кроки, наголосивши, що передчасне оприлюднення деталей може дозволити підозрюваним уникнути відповідальності.

Нагадаємо, що, за інформацією ДПСУ, Тимур Міндіч залишив Україну на законних підставах. Зокрема, підозрюваний покинув країну в умовах воєнного стану, оскільки має трьох дітей до 18 років.

Також Фокус писав, що президент Володимир Зеленський чекає на висновки фахівців, і за результатами оцінки планує ухвалити рішення щодо припинення громадянства Міндіча.