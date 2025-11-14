Побег Миндича: в НАБУ объяснили, как главный фигурант дела "Мидас" выехал из Украины

Директор Национального антикоррупционного бюро Семен Кривонос и руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Александр Клименко в интервью "Украинской правде" подробно объяснили, при каких условиях ключевой фигурант дела "Мидаса" Тимур Миндич смог покинуть Украину, а также оценили риски побега других участников коррупционной схемы.

По словам Кривоноса, правоохранители сознательно не информировали Госпогранслужбу о возможном выезде Миндича, поскольку такая информация могла поставить под угрозу спецоперацию и привести к утечке данных о подготовке обысков. Он подчеркнул, что следователи не были уверены, что все фигуранты не знали о предстоящих следственных действиях: часть лиц на момент обысков спокойно находилась по своим адресам, и это создавало дополнительные риски преждевременного раскрытия операции.

Когда журналисты спросили, почему во время обысков Миндич уже находился за границей, в НАБУ отметили, что сейчас изучают, был ли его выезд заранее спланированным, ведь ночное пересечение границы выглядит нетипичным для обычной поездки. Александр Клименко уточнил, что окончательных данных о мотивах отъезда нет.

Параллельно следствие продолжает расшифровывать сотни псевдонимов, которыми пользовались участники схемы. Часть из них уже удалось установить, но прокуроры должны доказать, кем именно являются лица, стоящие за этими шифрами. Среди них могут быть чиновники, а также люди, которые пользовались услугами незаконного "бэк-офиса". В ходе расследования были зафиксированы и разговоры, в которых участники схемы критиковали работу антикоррупционных органов и жаловались, что те продолжают расследование во время военного положения.

Сможет ли Алексей Чернышов сейчас сбежать из страны

Отдельно в интервью подняли вопрос о бывшем высокопоставленном чиновнике, известном под псевдонимом "Че Гевара", который также фигурирует в расследовании. По данным следствия, он посещал офис участников схемы и получал от них средства. Семен Кривонос отметил, что риск побега этого подозреваемого существует, однако он должен быть должным образом доказан в Высшем антикоррупционном суде.

Сейчас "Че Гевара" находится под действием действующей меры пресечения, но без электронного браслета. По словам Кривоноса, возможность нелегального выезда вне пунктов пропуска есть всегда, однако для ареста нужны четкие доказательства — в частности данные о попытках избежать следствия, влияние на свидетелей или коммуникации по незаконному пересечению границы. Сейчас эти обстоятельства тщательно проверяют, и решение об изменении меры пресечения примут после завершения соответствующих процессуальных действий.

Что ожидает Миндича и Цукермана

Также журналисты подняли вопрос пребывания Миндича и другого фигуранта, Александра Цукермана (известного как Шугармен), в Израиле. По словам Клименко, оба являются гражданами этого государства, а Израиль традиционно не экстрадирует собственных граждан, что существенно усложняет правовое взаимодействие. Несмотря на это Украина будет действовать по установленной процедуре: сначала суд должен избрать меру пресечения, после чего правоохранители объявят подозреваемых в международный розыск. Кривонос выразил убеждение, что фигуранты вряд ли будут оставаться в Израиле всю жизнь. Он привел пример другого беглеца, которого задержали во время поездки в Куршевель, что позволило начать экстрадиционную процедуру. Руководитель НАБУ также напомнил о двух недавних случаях возвращения подозреваемых из юрисдикций, которые долгое время считались "закрытыми" для экстрадиции, в частности о возвращении народного депутата, обвиняемого в государственной измене.

Отвечая на вопросы сотрудников "Украинской правды", Кривонос и Клименко подчеркнули, что следствие продолжается, а дальнейшие решения по мерам пресечения будут приниматься после завершения необходимых процессуальных действий. Они отказались раскрывать следующие шаги, подчеркнув, что преждевременное обнародование деталей может позволить подозреваемым избежать ответственности.

Напомним, что, по информации ГПСУ, Тимур Миндич покинул Украину на законных основаниях. В частности, подозреваемый покинул страну в условиях военного положения, поскольку имеет троих детей до 18 лет.

Также Фокус писал, что президент Владимир Зеленский ждет выводов специалистов, и по результатам оценки планирует принять решение о прекращении гражданства Миндича.