Коррупционный скандал в Украине: Зеленский хочет лишить Миндича гражданства, — СМИ

Бизнесмен Тимур Миндич и вероятный руководитель разоблаченной преступной организации находится за границей. Сообщается, что юристы уже оценивают возможность лишить его украинского паспорта.

Фигуранта громкого дела о коррупции в энергетике Миндича могут лишить гражданства. Этот вопрос уже рассматривают юристы. Деталями с "РБК-Украина" 13 ноября поделился неназванный информированный источник.

По словам собеседника, сейчас проводится юридическая оценка того, не повредит ли лишение бизнесмена его украинского паспорта процессуальным действиям, следствию по коррупционному делу, судебным процессам и т.д.

Отмечается, что президент Владимир Зеленский ждет выводов специалистов. По результатам оценки он примет решение о прекращении гражданства Миндича.

"Чтобы никто не сомневался, будто лишение гражданства обезопасит от суда", — подчеркнул источник.

Миндич "сбежал" из страны: что известно

О выезде Миндича со ссылкой на источники сообщили в "Украинской правде". Отмечалось, что совладелец студии "Квартал 95" покинул страну всего за несколько часов до того, как к нему пришли с обысками следователи НАБУ.

Народный депутат Алексей Гончаренко заявил, что 10 ноября Миндич находился в Варшаве, где остановился в 5-звездочном отеле. По его данным, бизнесмен пользовался паспортом Израиля, чтобы выехать из Украины. В ГПСУ отказывались разглашать данные о возможном пересечении границы.

Впоследствии пограничники выпустили заявление, что Миндич был оформлен в одном из пунктов пропуска, имел все документы и выехал из страны на законных основаниях. Никаких поручений от правоохранительных органов Госпогранслужба не получала. Основанием для выезда стало то, что бизнесмен имеет троих несовершеннолетних детей.

Напомним, 13 ноября президент Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против двух подозреваемых по делу о коррупции в энергетике — Тимура Миндича и Александра Цукермана. Народный депутат Ярослав Железняк обратил внимание, что Кабмин предлагал срок ограничений в 10 лет, но в финальном документе указаны только три.

Цукерман, который фигурирует на "пленках" НАБУ как "Шугармен", также находится за границей — в Израиле. В комментарии СМИ он заявил, что "вернется в Украину с удовольствием, когда будет время". Подозрение в причастности к коррупции в энергетике он назвал ложью.