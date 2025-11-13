Зеленский ввел санкции против Миндича и Цукермана (документ)

Президент Украины Владимир Зеленский 13 ноября подписал указ о введении санкций против Тимура Миндича и Александра Цукермана, которые являются подозреваемыми по делу о коррупции в "Энергоатоме".

Указ о введении санкций против Миндича и Цукермана опубликован на сайте Офиса президента Украины. Он вступает в силу со дня опубликования.

Согласно приложению к решению Совета национальной безопасности и обороны Украины "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", к Тимуру Миндичу и Александру Цукерману применяются: лишение государственных наград Украины, блокирование активов, ограничение (полное прекращение) торговых операций, транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины, предотвращение вывода капитала за границу, приостановление выполнения экономических и финансовых обязательств, запрет на приобретение в собственность земельных участков и т. д.

Миндич и Цукерман в деле о коррупции в "Энергоатоме"

О том, что детективы НАБУ проводят обыски у Миндича, бизнесмена и совладельца студии "Квартал 95", сообщила УП со ссылкой на анонимные источники 10 ноября, отметив, что за несколько часов до обысков он выехал из Украины. В тот же день в НАБУ сообщили о разоблачении масштабной коррупционной схемы, участники которой получали 10-15% "откатов" от контрактов "Энергоатома".

Прокурор на заседании Высшего антикоррупционного суда по делу о коррупции в "Энергоатоме" назвал среди подозреваемых Тимура Миндича, который по данным следствия руководил организацией, и Александра Цукермана, который легализовал средства в "бэк-офисе".

В Государственной пограничной службе Украины 12 ноября сообщили, что Миндич выехал из страны на законных основаниях, поскольку имеет троих детей в возрасте до 18 лет.

В комментарии проекту "Схемы" Александр Цукерман опроверг обвинения НАБУ и САП, назвал их ложью и пообещал вернуться в Украину.