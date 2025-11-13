Зеленський ввів санкції проти Міндіча та Цукермана (документ)

Президент України Володимир Зеленський 13 листопада підписав указ про запровадження санкцій проти Тимура Міндіча та Олександра Цукермана, які є підозрюваними у справі про корупцію в "Енергоатомі".

Указ про запровадження санкцій проти Міндіча та Цукермана опублікований на сайті Офісу президента України. Він набирає чинності з дня опублікування.

Згідно з додатком до рішення Ради національної безпеки і оборони України "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)", до Тимура Міндіча та Олександра Цукермана застосовуються: позбавлення державних нагород України, блокування активів, обмеження (повне припинення) торговельних операцій, транзиту ресурсів, польотів і перевезень територією України, запобігання виведенню капіталу за кордон, зупинення виконання економічних і фінансових зобов'язань, заборона на набуття у власність земельних ділянок тощо.

Міндіч і Цукерман у справі про корупцію в "Енергоатомі"

Про те, що детективи НАБУ проводять обшуки у Міндіча, бізнесмена та співвласника студії "Квартал 95", повідомила УП з посиланням на анонімні джерела 10 листопада, зазначивши, що за кілька годин до обшуків він виїхав з України. Того ж дня в НАБУ повідомили про викриття масштабної корупційної схеми, учасники якої отримували 10-15% "відкатів" від контрактів "Енергоатому".

Прокурор на засіданні Вищого антикорупційного суду у справі про корупцію в "Енергоатомі" назвав серед підозрюваних Тимура Міндіча, який за даними слідства керував організацією, та Олександра Цукермана, який легалізував кошти у "бек-офісі".

В Державній прикордонній службі України 12 листопада повідомили, що Міндіч виїхав з країни на законних підставах, оскільки має трьох дітей віком до 18 років.

В коментарі проєкту "Схеми" Олександр Цукерман заперечив звинувачення НАБУ та САП, назвав їх брехнею та пообіцяв повернутися в Україну.