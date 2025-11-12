Корупція в "Енергоатомі": суд обирає запобіжний захід підозрюваним, Галущенко не серед них

Прокурор на засіданні ВАКС зазначив, що ексміністр енергетики Герман Галущенко є фігурантом справи, проте підозри від не отримував. Наразі суд обирає запобіжний захід підозрюваним Дмитру Басову та Ігорю Миронюку.

Імена підозрюваних у справі про корупцію в "Енергоатомі" прокурор озвучив під час засідання Вищого антикорупційного суду щодо обрання їм запобіжного заходу 12 листопада, яке транслювало "Суспільне". Суд обирає запобіжні заходи виконавчому директору з фізичного захисту та безпеки АТ "НАЕК "Енергоатом" Дмитру Басову, що фігурує на плівках під кодовим ім'ям "Тенор", і ексраднику міністра енергетики Ігорю Миронюку (на плівках — "Рокет").

Для Дмитра Басова прокурори просять запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення понад 45 млн 420 тисяч грн застави.

Прокурор підтвердив, що ексміністр енергетики Герман Галущенко фігурує на плівках під кодовим ім'ям "Сигізмунд", однак зазначив, що статусу підозрюваного він не отримував.

Також фігурантами справи є бізнесмен і співзасновник "Квартал-95" Тимур Міндіч (на плівках "Карлсон"), ексвіцепрем’єр Геннадій Чернишов (прізвисько "Че Гевара"), та працівники "бек-офісу", який легалізував кошти: Олександр Цукерман ("Шугармен"), Ігор Фурсенко ("Рьошик"), Леся Устименко та Людмила Зоріна.

"В ході досудового розслідування встановлено, що Тимуром Міндічем здійснювався контроль за акумулюванням та розподілом організацією неправомірно одержаних коштів. З цією метою останнім було створено об'єднання осіб, а саме злочинної організації, і подальше керування нею. Водночас через об'єктивну неспроможність одноосібно реалізувати свій злочинний умисел останнім для досягнення мети було залучено як співорганізатора громадянина Олександра Цукермана", — заявив прокурор.

За його словами, Миронюк і Басов були залучені до складу організації за сприяння колишнього міністра енергетики Галущенка.

На засіданні щодо обрання запобіжного заходу Ігорю Миронюку 11 листопада прокурор клопотав про утримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 136 млн 620 тисяч грн.

Справа про корупцію в "Енергоатомі": деталі

В НАБУ повідомили про викриття масштабної корупційної схеми в енергетиці 10 листопада. Нардеп Ярослав Железняк повідомляв, що обшуки проводяться у колишнього міністра енергетики Германа Галущенка, який нині очолює Міністерство юстиції, а також у бізнесмена Тимура Міндіча.

Того ж дня в НАБУ розповіли, що за даними слідства учасники організації нав'язували контрагентам "шлагбаум" — "відкати" в розмірі 10–15% від суми контрактів "Енергоатому" за уникнення блокування платежів і позбавлення статусу постачальника.

11 листопада на "плівках Міндіча" сплив колишній віцепрем’єр-міністр України, якого в записах називають "Че Гевара". За даними журналістів, ідеться про Олексія Чернишова.

Прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко 12 листопада повідомила, що міністра юстиції Германа Галущенка відсторонено від посади.