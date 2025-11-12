Коррупция в "Энергоатоме": суд избирает меру пресечения подозреваемым, Галущенко не среди них

Прокурор на заседании ВАКС отметил, что экс-министр энергетики Герман Галущенко является фигурантом дела, однако подозрения от не получал. Сейчас суд избирает меру пресечения подозреваемым Дмитрию Басову и Игорю Миронюку.

Имена подозреваемых по делу о коррупции в "Энергоатоме" прокурор озвучил во время заседания Высшего антикоррупционного суда по избранию им меры пресечения 12 ноября, которое транслировало "Суспільне". Суд избирает меры пресечения исполнительному директору по физической защите и безопасности АО "НАЭК "Энергоатом" Дмитрию Басову, фигурирующему на пленках под кодовым именем "Тенор", и экс-советнику министра энергетики Игорю Миронюку (на пленках — "Рокет").

Для Дмитрия Басова прокуроры просят меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения более 45 млн 420 тысяч грн залога.

Прокурор подтвердил, что экс-министр энергетики Герман Галущенко фигурирует на пленках под кодовым именем "Сигизмунд", однако отметил, что статуса подозреваемого он не получал.

Также фигурантами дела являются бизнесмен и соучредитель "Квартал-95" Тимур Миндич (на пленках "Карлсон"), экс-вице-премьер Геннадий Чернышов (прозвище "Че Гевара"), и работники "бэк-офиса", который легализовал средства: Александр Цукерман ("Шугармен"), Игорь Фурсенко ("Решик"), Леся Устименко и Людмила Зорина.

"В ходе досудебного расследования установлено, что Тимуром Миндичем осуществлялся контроль за аккумулированием и распределением организацией неправомерно полученных средств. С этой целью последним было создано объединение лиц, а именно преступной организации, и дальнейшее управление ею. В то же время из-за объективной неспособности единолично реализовать свой преступный умысел последним для достижения цели был привлечен в качестве соорганизатора гражданин Александр Цукермана", — заявил прокурор.

По его словам, Миронюк и Басов были привлечены в состав организации при содействии бывшего министра энергетики Галущенко.

На заседании по избранию меры пресечения Игорю Миронюку 11 ноября прокурор ходатайствовал о содержании под стражей с возможностью внесения залога в размере 136 млн 620 тысяч грн.

Дело о коррупции в "Энергоатоме": детали

В НАБУ сообщили о разоблачении масштабной коррупционной схемы в энергетике 10 ноября. Нардеп Ярослав Железняк сообщал, что обыски проводятся у бывшего министра энергетики Германа Галущенко, который сейчас возглавляет Министерство юстиции, а также у бизнесмена Тимура Миндича.

В тот же день в НАБУ рассказали, что по данным следствия участники организации навязывали контрагентам "шлагбаум" — "откаты" в размере 10-15% от суммы контрактов "Энергоатома" за избежание блокировки платежей и лишение статуса поставщика.

11 ноября на "пленках Миндича" всплыл бывший вице-премьер-министр Украины, которого в записях называют "Че Гевара". По данным журналистов, речь идет об Алексее Чернышеве.

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко 12 ноября сообщила, что министр юстиции Герман Галущенко отстранен от должности.