"Все брехня": фігурант "плівок Міндіча" відреагував на підозру та пообіцяв повернутись в Україну

Олександр Цукерман, якого слідство називає співорганізатором корупційних схем у сфері енергетики на чолі з Тимуром Міндічем та співробітником "бек-офісу" з легалізації коштів, заперечив звинувачення НАБУ та САП.

"Шугармен" в коментарі проєкту "Схеми" заявив, що "повернеться в Україну із задоволенням, коли буде час", пише "Радіо Свобода".

"Все неправда, все брехня", — так Цукерман прокоментував підозру в корупції.

Він не уточнив, в якій країні перебуває, а на запитання, чи місцем його фактичного перебування наразі є Ізраїль, відповів: "Немає значення".

Коли журналісти запитали його, чи планує він повернутись в Україну, він відповів: "Із задоволенням. Це моя Батьківщина", а на уточнення, коли саме він повернеться, сказав: "Коли буде час".

"Схеми" надіслали письмово Цукерману додаткові запитання, але він поки не відповів.

Автори матеріалу підкреслили, що за даними від джерел "Схем" у правоохоронних органах, 61-річний Олександр Цукерман виїхав з України офіційно пару тижнів тому.

"Станом на початок повномасштабного вторгнення у нього був закордонний паспорт громадянина Ізраїля, за яким він раніше виїжджав з України", — йдеться у статті.

На плівках НАБУ в рамках операції "Мідас" Цукерман мав кодове ім’я "Шугармен".

Нагадаємо, 12 листопада прокурорка САП заявила, що "Рьошик" з "плівок Міндіча" працював на заводі "Фламінго", щоб виїжджати за кордон.

Фокус також писав про те, що Кабмін ініціював санкції проти Міндіча та Цукермана.