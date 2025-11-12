"Рьошик" з "плівок Міндіча" працював на заводі "Фламінго", щоб виїжджати за кордон — прокурорка САП

У Вищому антикорупційному суді України триває обрання запобіжного заходу Ігорю Фурсенку, відомому за "плівками НАБУ" під позивним "Рьошик". Прокуратура САП вважає, що Фурсенко може переховуватися від слідства, тому просить встановити для нього заставу у рекордних розмірах.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прокурора САП, Ігор Фурсенко влаштувався на роботу до компанії-виробника ракет Fire Point ("Фламінго") з метою отримати можливість виїжджати за кордон та вільно пересуватися територією України. За даними компанії, Фурсенко працює на посаді адміністратора з 19 березня цього року.

"Відповідно до інформації ТОВ Fire Point, Фурсенко працює з 19 березня 2025 року на посаді адміністратора. Таким чином, враховуючи майновий стан і обставини злочину, ми вважаємо обґрунтованим наявність ризику переховуватися від органу досудового розслідування", — підкреслила прокурорка.

За інформацією видання "Схеми", на засіданні ВАКС прокурори САП запропонували заставу у розмірі 254 млн гривень — найбільшу суму, яку досі просили для фігурантів цієї справи.

Зокрема, Фурсенко фігурує на плівках НАБУ як бухгалтер "бек-офісу", де він обговорював перенесення великих сум готівки. Номер телефону Фурсенка у телефонних записах зазначений як "Ігор, співробітник Михайла Цукермана", брата одного з головних підозрюваних у справі — Олександра Цукермана, відомого під позивним "Шугармен".

Прокурори наголошують, що напередодні затримання Фурсенко володів автомобілем Lexus, а нині користується Porsche Macan — сумарна вартість автівок перевищує 5 млн гривень. Також, за їхніми даними, з 1998 року він заробив близько 16 млн гривень.

Під час обшуку у Фурсенка вилучили 1,1 млн євро та понад 1 млн доларів готівкою. У зв’язку з цим прокуратура наполягає на застосуванні до нього тримання під вартою з альтернативою застави у 254 млн гривень.

Що відомо про Ігоря Фурсенка

Варто зауважити, що, за даними видання "Економічна правда", Ігоря Фурсенка в НАБУ характеризують як бухгалтера "бек-офісу". На записах він зазначав, що переносити коробку з грошима "таке собі задоволення".

Журналісти додають, що Фурсенко зареєстрований як приватний підприємець з основним видом діяльності — консультування з питань інформатизації. У контактних записах інших абонентів його номер позначений як "Ігор, співробітник Михайла Цукермана".

Нагадаємо, що 12 листопада Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід колишньому виконавчому директору з безпеки "Енергоатому" Дмитру Басову. Фігуранта справи про масштабну корупцію в енергетиці та оборонній сфері, який на "плівках Міндіча" відомий під позивним "Тенор", помістили до СІЗО на 60 днів із можливістю внесення застави в розмірі 40 млн гривень.

Цього ж дня суд ухвалив запобіжний захід і для колишнього радника міністра енергетики Ігоря Миронюка. Його взяли під варту до 8 січня з правом внесення застави у 126 млн гривень. Слідство вважає, що Миронюк був причетний до масштабної схеми відмивання коштів у державній компанії "Енергоатом".