"Це вигадана справа": ВАКС узяв під варту Миронюка, але його адвокат каже про фальсифікацію

Вищий антикорупційний суд 12 листопада обрав запобіжний захід колишньому раднику міністра енергетики Ігорю Миронюку. Його взяли під варту до 8 січня з правом внесення застави у 126 мільйонів гривень. Слідство вважає, що Миронюк причетний до масштабної схеми з відмивання коштів у державній компанії "Енергоатом".

Як повідомляє кореспондентка "Суспільного" з зали суду, прокурор представив нові матеріали, зокрема листування Миронюка з бізнесменом Тимуром Міндічем, якого називають організатором корупційної схеми. У цих діалогах, за версією слідства, йдеться про передачу великих сум грошей у лютому та березні 2025 року.

Захист Миронюка наполягає, що звинувачення є безпідставними. Адвокат заявив, що його клієнт не мав офіційних повноважень у структурах Міненерго чи "Енергоатому", тому звинувачувати його у службових злочинах — юридично некоректно.

Як передає кореспондентка видання "Еспресо", адвокат Ігоря Миронюка Олександр Готін заявив: "Ми впевнені в тому, що немає складу злочину, що це вигадана справа".

За його словами, усі прослуховування, на які посилається обвинувачення, проводилися з порушенням закону, а зібрані документи "не мають жодного юридичного значення".

Сторона захисту також повідомила, що оскаржуватиме це рішення ВАКС в апеляційному порядку.

На попередньому засіданні 11 листопада адвокати Миронюка просили зробити перерву, щоб ознайомитися з численними томами справи. Прокурор же наполягав, що Миронюк був не лише виконавцем, а й ключовим посередником у схемі, який залучив до неї бізнесменів Тимура Міндіча та Олександра Цукермана.

Слідство також стверджує, що у схемі могли брати участь колишній міністр енергетики Герман Галущенко, нинішній глава Мін’юсту, та ексміністр національної єдності Олексій Чернишов. За версією прокурорів, саме Миронюк допоміг цим особам отримати контроль над "Енергоатомом" і використати держпідприємство для виведення коштів.

Корупція в "Енергоатомі": що обговорювали на засіданні ВАКС та хто отримав підозру

На засіданні Вищого антикорупційного суду 12 листопада прокурор озвучив імена підозрюваних у справі про корупційну схему в "Енергоатомі" та клопотав про запобіжні заходи. Суд розглядав арешт колишнього виконавчого директора з безпеки Дмитра Басова ("Тенор") і ексрадника міністра енергетики Ігоря Миронюка ("Рокет"). Прокурор підтвердив участь у схемі інших фігурантів, зокрема Тимура Міндіча ("Карлсон"), Олексія Чернишова ("Че Гевара") та працівників "бек-офісу", і заявив, що Миронюк та Басов діяли за сприяння ексміністра Галущенка ("Сигізмунд").

Зокрема, ВАКС обрав запобіжний захід колишньому виконавчому директору з безпеки "Енергоатому" Дмитру Басову. Фігуранта масштабної корупційної справи в енергетиці та оборонній сфері, який на "плівках Міндіча" фігурує під псевдонімом "Тенор", помістили до СІЗО на 60 днів із можливістю внесення застави в 40 млн гривень.

Ба більше, прокурор САП 12 листопада на засіданні Вищого антикорупційного суду заявив, що президент Зеленський телефонував ексміністру енергетики Галущенку після повідомлення від бізнесмена Тимура Міндіча. Деталі розмови прокурор навів із "плівок Міндіча" під час розгляду клопотання про запобіжний захід у справі "Енергоатому".