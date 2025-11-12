"Это вымышленное дело": ВАКС взял под стражу Миронюка, но его адвокат говорит о фальсификации

Высший антикоррупционный суд 12 ноября избрал меру пресечения бывшему советнику министра энергетики Игорю Миронюку. Его взяли под стражу до 8 января с правом внесения залога в 126 миллионов гривен. Следствие считает, что Миронюк причастен к масштабной схеме по отмыванию средств в государственной компании "Энергоатом".

Как сообщает корреспондент "Суспільного" из зала суда, прокурор представил новые материалы, в частности переписку Миронюка с бизнесменом Тимуром Миндичем, которого называют организатором коррупционной схемы. В этих диалогах, по версии следствия, речь идет о передаче крупных сумм денег в феврале и марте 2025 года.

Защита Миронюка настаивает, что обвинения являются безосновательными. Адвокат заявил, что его клиент не имел официальных полномочий в структурах Минэнерго или "Энергоатома", поэтому обвинять его в служебных преступлениях — юридически некорректно.

Как передает корреспондентка издания "Эспрессо", адвокат Игоря Миронюка Александр Готин заявил: "Мы уверены в том, что нет состава преступления, что это вымышленное дело".

По его словам, все прослушивания, на которые ссылается обвинение, проводились с нарушением закона, а собранные документы "не имеют никакого юридического значения".

Сторона защиты также сообщила, что будет обжаловать это решение ВАКС в апелляционном порядке.

На предыдущем заседании 11 ноября адвокаты Миронюка просили сделать перерыв, чтобы ознакомиться с многочисленными томами дела. Прокурор же настаивал, что Миронюк был не только исполнителем, но и ключевым посредником в схеме, который привлек к ней бизнесменов Тимура Миндича и Александра Цукермана.

Следствие также утверждает, что в схеме могли участвовать бывший министр энергетики Герман Галущенко, нынешний глава Минюста, и экс-министр национального единства Алексей Чернышов. По версии прокуроров, именно Миронюк помог этим лицам получить контроль над "Энергоатомом" и использовать госпредприятие для вывода средств.

Коррупция в "Энергоатоме": что обсуждали на заседании ВАКС и кто получил подозрение

На заседании Высшего антикоррупционного суда 12 ноября прокурор озвучил имена подозреваемых по делу о коррупционной схеме в "Энергоатоме" и ходатайствовал о мерах пресечения. Суд рассматривал арест бывшего исполнительного директора по безопасности Дмитрия Басова ("Тенор") и экс-советника министра энергетики Игоря Миронюка ("Рокет"). Прокурор подтвердил участие в схеме других фигурантов, в частности Тимура Миндича ("Карлсон"), Алексея Чернышова ("Че Гевара") и работников "бэк-офиса", и заявил, что Миронюк и Басов действовали при содействии экс-министра Галущенко ("Сигизмунд").

В частности, ВАКС избрал меру пресечения бывшему исполнительному директору по безопасности "Энергоатома" Дмитрию Басову. Фигуранта масштабного коррупционного дела в энергетике и оборонной сфере, который на "пленках Миндича" фигурирует под псевдонимом "Тенор", поместили в СИЗО на 60 дней с возможностью внесения залога в 40 млн гривен.

Более того, прокурор САП 12 ноября на заседании Высшего антикоррупционного суда заявил, что президент Зеленский звонил экс-министру энергетики Галущенко после сообщения от бизнесмена Тимура Миндича. Детали разговора прокурор привел из "пленок Миндича" во время рассмотрения ходатайства о мере пресечения по делу "Энергоатома".