"Решик" с "пленок Миндича" работал на заводе "Фламинго", чтобы выезжать за границу — прокурор САП

В Высшем антикоррупционном суде Украины продолжается избрание меры пресечения Игорю Фурсенко, известному по "пленкам НАБУ" под позывным "Решик". Прокуратура САП считает, что Фурсенко может скрываться от следствия, поэтому просит установить для него залог в рекордных размерах.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление прокурора САП, Игорь Фурсенко устроился на работу в компанию-производителя ракет Fire Point ("Фламинго") с целью получить возможность выезжать за границу и свободно передвигаться по территории Украины. По данным компании, Фурсенко работает в должности администратора с 19 марта этого года.

"Согласно информации ООО Fire Point, Фурсенко работает с 19 марта 2025 года на должности администратора. Таким образом, учитывая имущественное положение и обстоятельства преступления, мы считаем обоснованным наличие риска скрываться от органа досудебного расследования", — подчеркнула прокурор.

Відео дня

По информации издания "Схемы", на заседании ВАКС прокуроры САП предложили залог в размере 254 млн гривен — самую большую сумму, которую до сих пор просили для фигурантов этого дела.

В частности, Фурсенко фигурирует на пленках НАБУ как бухгалтер "бэк-офиса", где он обсуждал перенос крупных сумм наличности. Номер телефона Фурсенко в телефонных записях указан как "Игорь, сотрудник Михаила Цукермана", брата одного из главных подозреваемых по делу — Александра Цукермана, известного под позывным "Шугармен".

Прокуроры отмечают, что накануне задержания Фурсенко владел автомобилем Lexus, а сейчас пользуется Porsche Macan — суммарная стоимость автомобилей превышает 5 млн гривен. Также, по их данным, с 1998 года он заработал около 16 млн гривен.

Во время обыска у Фурсенко изъяли 1,1 млн евро и более 1 млн долларов наличными. В связи с этим прокуратура настаивает на применении к нему содержания под стражей с альтернативой залога в 254 млн гривен.

Что известно об Игоре Фурсенко

Стоит заметить, что, по данным издания "Экономическая правда", Игоря Фурсенко в НАБУ характеризуют как бухгалтера "бэк-офиса". На записях он отмечал, что переносить коробку с деньгами "такое себе удовольствие".

Журналисты добавляют, что Фурсенко зарегистрирован как частный предприниматель с основным видом деятельности — консультирование по вопросам информатизации. В контактных записях других абонентов его номер обозначен как "Игорь, сотрудник Михаила Цукермана".

Напомним, что 12 ноября Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения бывшему исполнительному директору по безопасности "Энергоатома" Дмитрию Басову. Фигуранта дела о масштабной коррупции в энергетике и оборонной сфере, который на "пленках Миндича" известен под позывным "Тенор", поместили в СИЗО на 60 дней с возможностью внесения залога в размере 40 млн гривен.

В этот же день суд принял меру пресечения и для бывшего советника министра энергетики Игоря Миронюка. Его взяли под стражу до 8 января с правом внесения залога в 126 млн гривен. Следствие считает, что Миронюк был причастен к масштабной схеме отмывания средств в государственной компании "Энергоатом".