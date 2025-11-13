"Все ложь": фигурант "пленок Миндича" отреагировал на подозрение и пообещал вернуться в Украину

Александр Цукерман, которого следствие называет соорганизатором коррупционных схем в сфере энергетики во главе с Тимуром Миндичем и сотрудником "бэк-офиса" по легализации средств, отрицает обвинения НАБУ и САП.

"Шугармен" в комментарии проекту "Схемы" заявил, что "вернется в Украину с удовольствием, когда будет время", пишет "Радио Свобода".

"Все неправда, все ложь", — так Цукерман прокомментировал подозрение в коррупции.

Он не уточнил, в какой стране находится, а на вопрос, является ли местом его фактического пребывания сейчас Израиль, ответил: "Не имеет значения".

Когда журналисты спросили его, планирует ли он вернуться в Украину, он ответил: "С удовольствием. Это моя Родина", а на уточнение, когда именно он вернется, сказал: "Когда будет время".

"Схемы" прислали письменно Цукерману дополнительные вопросы, но он пока не ответил.

Авторы материала подчеркнули, что по данным от источников "Схем" в правоохранительных органах, 61-летний Александр Цукерман выехал из Украины официально пару недель назад.

"По состоянию на начало полномасштабного вторжения у него был загранпаспорт гражданина Израиля, по которому он ранее выезжал из Украины", — говорится в статье.

На пленках НАБУ в рамках операции "Мидас" Цукерман имел кодовое имя "Шугармен".

Напомним, 12 ноября прокурор САП заявила, что "Решик" с "пленок Миндича" работал на заводе "Фламинго", чтобы выезжать за границу.

Фокус также писал о том, что Кабмин инициировал санкции против Миндича и Цукермана.