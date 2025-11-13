Корупційний скандал в Україні: Зеленський хоче позбавити Міндіча громадянства, — ЗМІ

Бізнесмен Тимур Міндіч та ймовірний керівник викритої злочинної організації перебуває за кордоном. Повідомляється, що юристи вже оцінюють можливість позбавити його українського паспорта.

Фігуранта гучної справи про корупцію в енергетиці Міндіча можуть позбавити громадянства. Це питання вже розглядають юристи. Деталями з "РБК-Україна" 13 листопада поділилось неназване поінформоване джерело.

Зі слів співрозмовника, нині проводиться юридична оцінка того, чи не зашкодить позбавлення бізнесмена його українського паспорта процесуальним діям, слідству у корупційній справі, судовим процесам тощо.

Зазначається, що президент Володимир Зеленський чекає на висновки фахівців. За результатами оцінки він ухвалить рішення щодо припинення громадянства Міндіча.

"Щоб ніхто не сумнівався, наче позбавлення громадянства убезпечить від суду", — підкреслило джерело.

Відео дня

Міндіч "втік" з країни: що відомо

Про виїзд Міндіча з посиланням на джерела повідомили в "Українській правді". Зазначалося, що співвласник студії "Квартал 95" залишив країну лише за кілька годин до того, як до нього прийшли з обшуками слідчі НАБУ.

Народний депутат Олексій Гончаренко заявив, що 10 листопада Міндіч перебував у Варшаві, де зупинився у 5-зірковому готелі. За його даними, бізнесмен користувався паспортом Ізраїля, щоб виїхати з України. У ДПСУ відмовлялись розголошувати дані про можливий перетин кордону.

Згодом прикордонники випустили заяву, що Міндіч був оформлений в одному з пунктів пропуску, мав усі документи й виїхав з країни на законних підставах. Жодних доручень від правоохоронних органів Держприкордонслужба не отримувала. Підставою для виїзду стало те, що бізнесмен має трьох неповнолітніх дітей.

Нагадаємо, 13 листопада президент Володимир Зеленський підписав указ про запровадження санкцій проти двох підозрюваних у справі про корупцію в енергетиці — Тимура Міндіча та Олександра Цукермана. Народний депутат Ярослав Железняк звернув увагу, що Кабмін пропонував термін обмежень у 10 років, але в фінальному документі вказані лише три.

Цукерман, який фігурує на "плівках" НАБУ як "Шугармен", також перебуває за кордоном — в Ізраїлі. У коментарі ЗМІ він заявив, що "повернеться в Україну із задоволенням, коли буде час". Підозру в причетності до корупції в енергетиці він назвав брехнею.