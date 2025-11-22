Фигуранты дела "Мидас" Миндич и Цукермана объявлены в розыск, — база МВД (фото)

Украина объявила в розыск фигурантов дела "Мидас" Тимура Миндича и Александра Цукермана, которые подозреваются в совершении коррупционных преступлений. Оба находятся в категории лиц, скрывающихся от органов досудебного расследования.

Как сообщает Министерство внутренних дел Украины, Тимур Миндич и Александр Цукерман исчезли 20 ноября и сейчас находятся в розыске. Их действия расследуют Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) в рамках операции "Мидас".

Согласно базе данных МВД, оба подозреваемых относятся к категории лиц, скрывающихся от следствия. Сейчас к ним не применены никакие меры пресечения.

В частности, Тимур Миндич подозревается в таких преступлениях: легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, совершенная организованной группой или повторно (ст. 209 ч. 3 УК Украины), создание или участие в преступной организации (ст. 255 ч. 1 УК Украины) и вмешательство в деятельность государственного деятеля (ст. 344 ч. 1 УК Украины).

Зато Александр Цукерман подозревается в создании или участии в преступной организации (ст. 255 ч. 1 УК Украины) и легализации доходов, полученных преступным путем, совершенной организованной группой или повторно (ст. 209 ч. 3 УК Украины).

Тимур Миндич "сбежал" из страны: что об этом известно

По данным журналистов "Украинской правды", Тимур Миндич покинул Украину ночью 10 ноября — всего за несколько часов до обысков, которые готовили детективы НАБУ в его доме.

Впоследствии, народный депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк заявил, что выезд бизнесмена состоялся накануне следственных действий. По его информации, сначала Миндич намеревался находиться в Израиле и Австрии, однако впоследствии стало известно, что он вместе с братьями Цукерманами находится в Израиле, в частности в Тель-Авиве.

В Государственной пограничной службе Украины подтвердили, что Миндич покинул территорию страны на законных основаниях. Представитель ГПСУ Андрей Демченко пояснил, что разрешение на пересечение границы в условиях военного положения бизнесмен получил из-за наличия у него трех несовершеннолетних детей.

Как установили журналисты проекта "Схемы", в ночь на 10 ноября, в 2:09, Миндич выехал за границу, воспользовавшись услугами VIP-трансфера одного из львовских сервисов премиум-перевозок. До границы его доставили на автомобиле Mercedes-Benz S 350, который принадлежит совладельцу компании Максиму Вовку. При этом отмечается, что другой совладелец этого сервиса, Эльдар Асадулаев, ранее работал в западном региональном управлении Государственной пограничной службы Украины.