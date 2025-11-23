"Спеціаліст в розкраданні": НАБУ підготувало підозру проти Умєрова, – Гончаренко

Народний депутат Олексій Гончаренко заявив, що Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) підготувало підозру проти секретаря Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) Рустема Умєрова.

Колишнього міністра оборони України звинувачують в розкраданні державних коштів, стверджує Гончаренко у своєму Telegram-каналі.

За словами політика, на Умєрова записана частина "общака", яку вивели в країни Перської затоки. Окрім того, він натякнув на присутність секретаря РНБО на "плівках Міндіча".

"Не буду називати "кличку" Умєрова на плівках. Самі здогадаєтесь. Але скажу так: рік тому я постійно говорив, що Умєрова треба звільнити. Всі мені відповідали, що немає більш порядної людини ніж він, що це великий професіонал і неймовірний спеціаліст. Я так розумію, що спеціаліст в розкраданні бюджету?" — написав Гончаренко.

Народний депутат також висловив припущення, що Умєров був введений в делегацію по перемовинам, щоб "зробити історію з підозрою — тиском, а не корупцією".

Нагадаємо, у Громадській антикорупційній раді при Міністерстві оборони розкрили схему розкрадання на "ізраїльських броніках Міндіча". На записах НАБУ бізнесмен Тимур Міндіч казав, що вклав у бронежилети "300 мільйонів", і вимагав від тодішнього міністра Рустема Умєрова "вирішити питання".

Фокус також повідомляв, що Рустем Умєров підтвердив, що мав зустріч з Міндічем й обговорював з ним питання щодо постачання бронежилетів, однак, за його словами, постачання не відбулося, а контракт був розірваний.