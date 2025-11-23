"Специалист в хищении": НАБУ подготовило подозрение против Умерова, — Гончаренко

Народный депутат Алексей Гончаренко заявил, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) подготовило подозрение против секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Рустема Умерова.

Бывшего министра обороны Украины обвиняют в хищении государственных средств, утверждает Гончаренко в своем Telegram-канале.

По словам политика, на Умерова записана часть "общака", которую вывели в страны Персидского залива. Кроме того, он намекнул на присутствие секретаря СНБО на "пленках Миндича".

Важно

"Не буду называть "кличку" Умерова на пленках. Сами догадаетесь. Но скажу так: год назад я постоянно говорил, что Умерова надо уволить. Все мне отвечали, что нет более порядочного человека чем он, что это большой профессионал и невероятный специалист. Я так понимаю, что специалист в хищении бюджета?" — написал Гончаренко.

Народный депутат также высказал предположение, что Умеров был введен в делегацию по переговорам, чтобы "сделать историю с подозрением — давлением, а не коррупцией".

Напомним, в Общественном антикоррупционном совете при Министерстве обороны раскрыли схему хищения на "израильских брониках Миндича". На записях НАБУ бизнесмен Тимур Миндич говорил, что вложил в бронежилеты "300 миллионов", и требовал от тогдашнего министра Рустема Умерова "решить вопрос".

Фокус также сообщал, что Рустем Умеров подтвердил, что встречался с Миндичем и обсуждал с ним вопрос о поставке бронежилетов, однако, по его словам, поставки не состоялись, а контракт был расторгнут.