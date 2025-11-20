"Пленки Миндича" и мир на условиях Кремля: что общего и почему подозрения ведут к США

После взрыва скандала с "пленками Миндича", на горизонте появился новый "мирный план" США и РФ. Документ, предусматривающий глубокие уступки Украине, сразу породил волну подозрений и конспирологии: от обвинений во внешнем давлении до версий о спецоперации. Фокус разобрался, почему появление плана именно после скандала разделило экспертную среду и общество.

США и РФ разработали "мирный план" из 28 пунктов, который предусматривает существенные уступки со стороны Украины — в частности передачу части территорий и сокращение армии практически наполовину.

Украинская сторона воспринимает такие условия как фактическую капитуляцию: в Киеве считают, что принятие плана при таких условиях будет означать потерю суверенитета.

Параллельно с этим по соцсетям прокатилась волна конспирологических предположений: якобы коррупционный скандал с "пленками Миндича" был синхронизирован с американо-российской "мирной инициативой" и должен был создать дополнительное давление на Украину.

Відео дня

Телеведущая Наталья Мосейчук в своем посте поставила под сомнение случайность такого совпадения, намекнув, что скандал мог появиться не просто так.

"Воровать нельзя, особенно во время войны. Но... Кто еще верит в совпадение антикоррупционного скандала с капитуляцией, которую сегодня предлагают Украине в Анкаре? Не надо быть овощем, говорите?" — пишет Мосейчук.

Волонтер и общественный деятель Сергей Стерненко резко отверг такие предположения и назвал их попыткой отвести внимание от самой коррупции.

"Конспирология о том, что "это американцы запустили тему с пленками", — дичь. Это очковтирательство, которое дает возможность оставить все, как есть", — считает Стерненко.

По его мнению, распространение версий о "внешнем следе" работает не на государство, а против него, потому что фактически снимает ответственность с украинских фигурантов скандала.

Фокус разбирался в конспирологических теориях вокруг "мирного плана" и как это связано с"Миндичгейтом".

Компромат на Украину: как США замешаны в скандале с коррупцией Миндича

Политолог Петр Олещук обращает внимание, что сразу после того, как скандал с коррупцией в "Энергоатоме" стал публичным, приобрел резонанс и привел к первым кадровым отставкам, появились контуры "мирного плана".

"И этот план не просто предусматривает определенные уступки Украины — он фактически требует от нас подписать капитуляцию в войне с Россией. Очевидно, что такая синхронность не может быть случайной", — считает Олещук.

Создается впечатление, что США, администрация Трампа, по меньшей мере используют этот скандал как рычаг давления, чтобы заставить украинскую власть согласиться на этот документ, опираясь на то, что, по их мнению, ее позиции сейчас существенно ослаблены.

"Важно и то, что орган, ответственный за этот скандал, НАБУ, был создан в тесном сотрудничестве с Соединенными Штатами. К тому же в СМИ недавно сообщалось, что в бюро появился новый представитель ФБР, у которого есть даже собственный кабинет. Были встречи, консультации — все это выглядит довольно странно, если учесть развитие событий", — говорит Фокусу политолог.

Эксперт не берется что-то утверждать наверняка, однако допускает, что США могли дать неформальное указание собирать компромат на украинскую власть, чтобы использовать его в критический момент. Такая практика существует в международной политике десятилетиями.

"И если главной целью была не столько борьба с коррупцией, сколько накопление компромата с последующим применением его как инструмента давления — это вполне реалистичный сценарий. Речь идет о давлении на украинское руководство, чтобы заставить его принять выгодные США условия завершения войны. Причем даже не просто условия — а фактически капитуляцию Украины, о чем я уже говорил. И именно это, по моему мнению, является главным", — продолжает Олещук.

Можно бы рассматривать версию "случайности", если бы администрация Трампа изначально занимала другую позицию. Но ее позиция была четкой с первого дня: Украина должна пойти на значительные уступки России и согласиться на мир практически на любых условиях.

"Мы помним события февраля этого года, встречу в Белом доме, заявления Трампа во время предвыборной кампании. Если все это сложить вместе, видим слишком много совпадений, чтобы считать ситуацию случайностью", — считает политолог.

Спецоперация ФСБ: почему работа НАБУ по делу Миндича вызывает вопросы

Политолог Тарас Загородний считает, что нынешняя ситуация вокруг скандала с "пленками Миндича" может быть частично связана с США, но главным образом напоминает спецоперацию ФСБ.

Первые признаки, по его словам, — странное поведение правоохранительных органов.

"МВД отпустило подозреваемого, хотя могло задержать. Он не объявлен в международный или национальный розыск, имущество не арестовано. Также не требовалась мера пресечения, необходимая для запуска экстрадиции. Депутат Железняк, который обнародовал материалы следствия, не привлекается к уголовной ответственности за разглашение данных досудебного расследования. При этом непонятно, откуда он получил документы и почему ему их предоставили", — говорит Фокусу политолог.

Загородний делает вывод: главная цель этой истории — остановить удары Украины по территории РФ и подорвать украинскую оборонную сферу. Он напоминает, что НАБУ уже ранее давило на оборонные компании — например Archer, которую три года фактически выбивали из всех тендеров.

Политолог не видит в этом скандале реальной борьбы с коррупцией. Он вспоминает дело Злочевского, дело Кауфмана, ситуацию с Князевым, где сначала речь шла о "17 коррумпированных судьях", но в результате ответственность фактически понес только один Князев — и то с непонятными обстоятельствами относительно происхождения средств.

"Нынешняя информационная волна напрямую связана с нервной реакцией России на рост интенсивности ударов по ее территории. Приказ на такие удары дает высшее политическое руководство Украины — лично Верховный главнокомандующий Зеленский", — продолжает Загородний.

Относительно дела Миннича, политолог убежден, что реального расследования нет. Он задает вопрос: где руководство "Энергоатома" — кто подписывал документы? Ведь три ключевых должностных лица — председатель правления, руководитель юрдепартамента и финансовый директор — должны быть соучастниками, если Миндич не имел формальных полномочий, но фактически руководил процессами. Однако их нет среди подозреваемых.

"Эта ситуация "очень мутная" и главный замысел — дискредитировать и ослабить украинскую оборонку под видом антикоррупционной кампании. Это делается для того, чтобы заблокировать работу Министерства обороны, в частности путем манипуляций по закупкам оружия", — считает эксперт.

Политолог объясняет, что оружие — это всегда политический инструмент, и на вооружениях в мире работает много посредников. Прямые контракты часто невозможны. Например, Сербия официально не продает Украине оружие, но оно может поступать через ЕС или страны-посредники, такие как Болгария. Посредники всегда берут маржу — 10-15% или больше.

По его словам, скандал может привести к остановке поставок, поскольку расследования способны парализовать закупки, ставя под сомнение цены на украинские ракеты. Загородний подчеркивает, что сравнивать стоимость украинских новых ракет с давно серийными американскими "Томагавками" некорректно: серийное производство всегда существенно снижает цену. Он называет спекуляциями заявления о "завышенных" украинских ценах.

По его мнению, во всей истории нет искреннего намерения бороться с коррупцией — вместо этого видна кампания по созданию дезинформационного давления.

Ключевой его вывод: цель этих процессов — дестабилизировать Украину в момент, когда она начала наносить по РФ удары новыми средствами. Россия уже признает, что кроме дронов, по ее территории прилетают и ракеты — "Фламинго", длинный "Нептуны" и другие.

Поэтому, заключает Загородний, нынешний скандал — это попытка заблокировать украинские оборонные программы и расшатать государство под прикрытием антикоррупционных лозунгов и внешних информационных манипуляций.

"Мирный план" от США: почему это вызов для Украины

Политолог Станислав Желиховский не связывает появление "мирного плана США-РФ" с внутренними событиями в Украине. По его словам, подобные информационные "вбросы" появлялись и раньше, например когда обсуждали предыдущий "мирный план" в котором было 12 пунктов — но впоследствии оказывались нереалистичными черновиками или информационными пузырями.

Текущий "план-28" он также считает сомнительным.

По словам Желиховского, озвученное содержание документа настолько соответствует позиции Кремля, что выглядит так, будто его написали в России, а затем "продвинули" через западные медиа. На это указывает и отсутствие официальных подтверждений в США, и скепсис отдельных американских конгрессменов.

"Это очень похоже на информационную операцию, призванную навязать миру российскую повестку дня", — говорит Фокусу политолог.

Желиховский также указывает, что обнародованные пункты плана фактически означают капитуляцию Украины и Запада.

Политолог предупреждает: Россия может использовать демилитаризованные зоны как инструмент контроля, переодев свои войска в "миротворцев" и получив формальный мандат в Совбезе ООН. Украина же, как цивилизованное государство, будет выполнять свои обязательства, тогда как Россия — нет.

"Это не компромисс. Это — Ялта 2.0, попытка закрепить за Россией право определять новый глобальный порядок", — объясняет он.

Политолог не исключает, что США могли оказывать определенное давление на Украину, однако он подчеркивает: никакие уступки со стороны Украины не остановят агрессию РФ.

"Если мы гипотетически отступим из Донецкой области, кто гарантирует, что Путин не потребует Запорожье или Херсон? Он уже делает вид, что эти области — часть РФ. Любая уступка только поощрит наступление", — говорит Желиховский.

По мнению политолога, максимум, на что Украина может согласиться в нынешних условиях — это временное прекращение огня по фактической линии разграничения, чтобы "перезагрузить военные возможности". Но не ценой территориальных уступок или "демилитаризации", которую предлагает спорный план.

"Этот так называемый план — хуже всех предыдущих. Он лишь подтверждает, что Россия не собирается договариваться и настаивает на максималистских требованиях. Следовательно, боевые действия будут продолжаться", — подытожил он.

Напомним, 19 ноября издание Bloomberg сообщило, что Владимир Зеленский стремится воспользоваться давлением США на Кремль, чтобы возобновить переговоры.