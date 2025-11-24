"Али Баба проводит совещания и нарезает задачи": Ермак готовит новый "удар" по САП, — СМИ

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак поставил задачу готовить подозрение руководителю Специализированной антикоррупционной прокуратуры Александру Клименко. Президент Владимир Зеленский позвал его и начальника Национального антикоррупционного бюро на встречу, но, по словам источников, "разговор не пошел".

Ермак обратился к подконтрольным ОП силовикам относительно подозрения Клименко после публикации первых частей расследования "Мидас". Об этом в "Украинской правде" сообщили 24 ноября со ссылкой на источники среди правоохранителей.

"Али Баба проводит совещания и нарезает задачи правоохранительным органам для того, чтобы они преследовали и продолжали преследовать детективов НАБУ и прокуроров САП. Это не нормальная история", — заявил руководитель на одной из конференций на той же неделе, когда были обнародованы "пленки Миндича".

Неназванные собеседники пояснили, что "Али Баба" — это не позывной из записей НАБУ, а прозвище Ермака, которым для конспирации пользуются сами детективы и прокуроры во внутренних коммуникациях. Говоря о руководителе ОП, в политических кулуарах используют сокращение по первым буквам его имени и отчества — АБ, то есть Андрей Бористович.

Відео дня

По данным источников, в конце первой недели спецоперации "Мидас" Зеленский позвал на встречу руководителей НАБУ и САП. Однако, как рассказал анонимный влиятельный чиновник, "разговор не пошел".

Собеседники в правоохранительных органах передали, что после попытки поговорить Ермак в очередной раз приказал подготовить подозрение Клименко.

Напомним, народный депутат Алексей Гончаренко сообщил, что НАБУ подготовило подозрение секретарю СНБО и бывшему министру обороны Рустему Умерову. По словам парламентария, речь идет о вероятном хищении государственных средств.

По данным Министерства внутренних дел, фигурантов дела о коррупции в энергетике Тимура Миндича и Александра Цукермана объявили в розыск. Сообщается, что они исчезли 20 ноября.