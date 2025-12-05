До нардепки Скороход прийшли з обшуками: її підозрюють в отриманні крупного хабаря, — ЗМІ

У ЗМІ передали, що народну депутатку Анну Скороход викрили в очолення організованої злочинної групи. За даними слідства, вона разом з поплічниками вимагала з підприємця 250 тисяч доларів.

Служба безпеки України, НАБУ та САП викрили у Києві організовану злочинну групу, яку очолювала Скороход. Про це 5 грудня повідомили з посиланням на джерела у правоохоронних органах в "Українській правді".

За інформацією видання, нардепку підозрюють в отриманні крупного хабар, і до неї завітали з обшуками. Правоохоронці задокументували, як вона разом зі спільниками вимагала у неназваного бізнесмена 250 тисяч доларів.

Обшуки у Скороход: у НАБУ підтвердили

У Національному антикорупційному бюро заявили про викриття злочинної групи, на чолі якої стояла народна депутатка, спільно з САП. Ім'я фігурантки не розголошується.

"Тривають першочергові слідчі дії. Деталі — згодом", – додали у НАБУ.

Новина оновлюється…