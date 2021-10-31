Анна Скороход: "Антона Полякова вбили, ми були заручені" (відео)

Нардеп поскаржилася, що поліція досі не провела огляд особистих речей Антона Полякова і не допитала її. Також Ганна Скороход заперечує, що депутат вживав наркотики, і стверджує, що вони з Поляковим мали незабаром одружитися.

Кохана померлого депутата Верховної Ради Антона Полякова – нардеп Ганна Скороход – заявила, що його навмисно вбили. Цю заяву парламентарій зробила в ефірі телеканалу "Україна 24".

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"Мені дуже неприємна вся бруд, що ллється і лилася, і та брехня, яка поширюється, в тому числі, правоохоронними органами і яка не має нічого спільного з правдою. Я хотіла б відкрито і відверто на всю країну заявити, що Антон Поляков був убитий І не треба розповідати нічого про наркотики і ще якусь біліберду, яку вигадує пан [заступник міністра внутрішніх справ Євген] Єнін", — сказала нардеп.

Ганна Скороход заперечує, що Антон Поляков вживав наркотики, і стверджує, що він би не вдався до них за жодних обставин. Також вона заявила про сліди на шиї Полякова, які схожі на ті, що залишаються після удушення. За словами Скороход, вона бачила ці сліди на тілі померлого як у київському морзі, так і на похороні у Чернігові.

"Чомусь тут нам поліція не дає жодних пояснень, що за борозна на шиї була в Антона. Розповідати про ланцюжок і ще якусь нісенітницю можна тільки людям, які не розуміють нічого в цьому. Я впевнена, що це слід від ядухи", — Заявила Скороход.

Парламентар відмовляється вірити у твердження Єніна про те, що Поляков помер своєю смертю. Вона наголошує, що її жодного разу не допитали у рамках розслідування загибелі народного депутата.

"Додому до нас не приходили, про його особисті речі у мене не питали, жодного допиту мене не було жодного разу. Мене тільки опитали перед моргом, але я була в такому стані, що там і опитувати не було чого. Але допиту, про що говорить Єнін ніколи не було. Мене ніхто не допитував, хоча я на це готова, я готова навіть зробити це публічно, якщо знадобиться", — заявила Скороход.

Депутат пообіцяла "добитися правди" у справі про смерть Полякова. Вона додала, що була з ним заручена, а одружитися нардепи мали в день народження Полякова. За її словами, чоловік був у розлученні.

"Було розлучено, так само, як і я. Я можу вам дати рішення суду про розлучення... Ми були в розлученні обидва і нас нічого не пов'язувало з нашими колишніми сім'ями", — зазначила депутат.

В ефірі телеканалу було демонстровано рішення суду про розлучення Антона Полякова від 14 червня.

[ + – ] Анна Скороход заявляє про вбивство Антона Полякова

Як повідомлялося раніше, спікер МВС Артем Шевченко повідомив, що судово-медична експертиза встановила наявність алкоголю та метадону у крові Полякова. Втім, слідству невідомо, яким чином наркотична речовина опинилась в організмі нардепа.

Народний депутат України, член фракції "За майбутнє" Антон Поляков помер за нез'ясованих обставин у ніч проти 8 жовтня. Відомо, що йому стало погано у салоні таксі, яке вночі зупинили за порушення правил дорожнього руху. За словами водія, нардепа нудило, він був "схожий на п'яного". Патрульні, побачивши статки нардепа, викликали швидку, але медикам не вдалося реанімувати Полякова. Причина смерті, як повідомили у прокуратурі, — порушення роботи серцево-судинної системи.