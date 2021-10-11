У крові померлого нардепа Полякова виявлений метадон, — МВС

Наркотик може викликати нудоту і порушення роботи серця. У поєднанні з алкоголем — знижувати тиск. Слідство поки не знає, як ця речовина потрапила в організм депутата.

Судово-медична експертиза встановила, що в крові у загиблого нардепа Антона Полякова була невелика доза алкоголю і метадону. Про це заявив речник МВС Артем Шевченко в ефірі ток-шоу "Хард із Влащенко".

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Політика" в Facebook Підписатись

За словами спікера, невідомо, як саме потрапили наркотики в організм Полякова. Слідство розглядає дві версії — самостійний прийом наркотичної речовини або отруєння.

"Але, який саме це був метадон, коли він потрапив в організм відносно часу смерті і, як це могло вплинути на смерть потерпілого — буде встановлено після глибоких досліджень медичних та токсикологічних", — розповів Шевченко.

Наразі слідство не вручало нікому підозр у справі смерті Антона Полякова.

Додамо, що церемонія прощання з нардепом Поляковим запланована на сьогодні, 11 жовтня. Вона пройде в його рідному місті Чернігові.

Як впливає на організм людини метадон та алкоголь

Дія метадону на організм людини відбувається на двох рівнях — психологічному і фізичному. На психологічному рівні:

різкі перепади настрою;

тривожність;

погіршення пам'яті та рівня інтелекту.

На фізичному рівні:

напади нудоти і блювоти;

підвищена пітливість;

активність слинних залоз;

можливе порушення роботи серця.

У разі вживання метадону з алкоголем, ймовірне посилення сп'яніння. Їхнє спільне вживання може призвести до уповільнення серцевого ритму, зниження тиску, а також сповільнювати рефлекси людини.

Що відомо про смерть Антона Полякова:

8 жовтня стало відомо, що члену групи "За майбутнє" стало погано в салоні таксі, яке вночі зупинили за порушення правил дорожнього руху. За словами водія, нардепа нудило, він був очевидно напідпитку. Патрульні, побачивши стан нардепа, викликали швидку, але медикам не вдалося реанімувати Полякова. Причина смерті, як повідомили в прокуратурі — порушення роботи серцево-судинної системи.

В МВС на запит Фокуса прокоментувати інформацію про ймовірне відключення системи SmartCity в ніч смерті Полякова, заявили, що вони чутки не коментують. Триває слідство.

За інформацією ЗМІ, у Полякова був роман із депутаткою "Слуги народу" Анною Скороход. Останнім часом вони жили разом, але Скороход пішла від члена групи "За майбутнє". Депутат важко переживав розрив і для нього це стало справжньою трагедією. За словами очевидців, Анна Скороход намагалася додзвонитися до Полякова, коли стало відомо про його смерть, кричачи при цьому, що вона вагітна.

Також 8 жовтня позафракційний нардеп Шевченко натякнув поліції, що до смерті Полякова може бути причетний чоловік Скороход — Олексій Алякін.

[ + – ] Допис нардепа Євгена Шевченка Фото: скриншот

"Після підтвердження спільного проживання Полякова та Скороход я б приставив "ноги" до чоловіка Анни Скороход поки триває експертиза щодо виявлення отруйних речовин. І поки останній не покинув межі України", — зазначив Шевченко.

Нагадаємо, 8 жовтня під час засідання в Раді, нардепка Скороход втратила свідомість.