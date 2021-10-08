У МВС відмовилися коментувати можливе вимкнення камер SmartCity в ніч смерті Полякова

Наразі поліцейські встановлюють, де був і що робив народний депутат перед посадкою в таксі. Наразі розглядаються дві версії смерті Полякова.

У п'ятницю, 8 жовтня, ряд блогерів і анонімних телеграм-каналів повідомили, що в ніч смерті народного депутата Антона Полякова в Києві були вимкнені камери системи відеоспостереження SmartCity.

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Зокрема, про це повідомив кандидат юридичних наук, політичний експерт і блогер Андрій Смолій, відомий своїми Facebook-публікаціями про відпочинок перших осіб української політики — президента Володимира Зеленського в Буковелі і голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамії на Мальдівах.

"Є неперевірена інформація, що вночі в Києві "раптово" вимкнулася система SmartCity. Відповідно камери також", — написав Смолій у своєму телеграм-каналі.

Також подібні відомості розповсюдив телеграм-канал "Легітимний", який, за даними Служби безпеки України, контролюється російськими спецслужбами: "Вночі вимкнулася система SmartCity, а з нею і всі відеокамери в місті. Відповідно записів з них теж немає".

Щоб перевірити цю інформацію, Фокус звернувся за коментарем до директора департаменту комунікацій МВС України Артема Шевченка.

"Чутки не коментуємо, не раджу ними користуватися. Триває слідство", — відповів правоохоронець.

Тим часом у Київській міській державній адміністрації виданню "Сегодня" повідомили, що система SmartCity не може бути повністю вимкнена.

"Таке взагалі неможливо. До системи підключені тисячі камер, плюс приватні, які погодилися увійти в SmartCity. Можливо, мова йде про несправність або пошкодження якоїсь однієї камери, таке може бути. Або, наприклад, через вимкнення світла", — повідомили в адміністрації столиці.

У поліції Києва інформацію про вимкнуті камери відеоспостереження не підтвердили.

"За попередньою інформацією, камера на місці НП працювала. Зараз співробітники поліції переглядають інформацію, яку вона містить", — розповіли правоохоронці.

За іншими даними, наразі поліцейські переглядають кадри, щоб з'ясувати, де і з ким нардеп був до події. Про це з посиланням на джерела в міністерстві внутрішніх справ України повідомляє "Страна".

Крім цього, правоохоронці повідомили сайту, що розглядаються дві версії події — або Полякова отруїли, або він отруївся сам.

"Зараз знайдемо, де він був і що робив перед посадкою в таксі, і багато буде зрозуміло", — сказав співрозмовник видання.

Деталі смерті Полякова

Вранці 8 жовтня поліція Києва повідомила, що вночі в столиці помер народний депутат з групи "За майбутнє" Антон Поляков, обраний від партії "Слуга народу". За версією слідства, нардепу стало погано під час поїздки в таксі, а коли правоохоронці зупинили автомобіль через порушення ПДР, вони виявили Полякова без свідомості на задньому сидінні. Патрульні викликали медиків швидкої, які після безуспішних спроб реанімувати політика констатували його смерть.

Згідно з результатами розтину, Поляков помер від гострої коронарної недостатності і гострої ішемічної хвороби серця. Колега Полякова з групи "За майбутнє" Тарас Батенко повідомив, що покійний міг бути засмучений через провалене нардепами зі "Слуги народу" позачергове засідання Ради, яке сам Поляков організовував три місяці. Також, за словами інших нардепів, вони останнім часом не помічали, що в депутата погіршився стан здоров'я.

Перед смертю нардеп в ефірі одного з українських телеканалів заявив, що "слуги народу" отримали грошову винагороду за голосування за "антиолігархічний" закон. При цьому конкретних прізвищ Поляков не назвав. Однак, він повідомив, що вже сповістив про це співробітників Національного антикорупційного бюро України (НАБУ).