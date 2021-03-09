Паралельна реальність Буковеля. Як знаменитий курорт на Прикарпатті ігнорує карантин

У лікарнях Івано-Франківської області зайняті 84,43% ковідних ліжок, через новий спалах коронавірусу регіон занесений в "червону" карантинну зону. При цьому гірськолижний курорт Буковель продовжує працювати.

Оперативну інформацію з Івано-Франківська повідомляє обласний лабораторний центр МОЗ. Ось свіжі дані, які опублікувала держустанова.

Станом на 08.03.2021 р в Івано-Франківській області протягом попередньої доби зареєстровані 508 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

За весь час пандемії в області:

захворіли — 69488 осіб,

одужали — 51159 осіб,

летальних випадків — 1276.

За минулу добу: одужали — 168 осіб; летальних випадків — 16.

До середини лютого Івано-Франківська область стала беззаперечним лідером серед регіонів України за інтенсивністю поширення COVID-19. Але незважаючи на всю тривожну статистику, максимум, що обговорювалося на зустрічі голови Івано-Франківської ОДА Андрія Бойчука з керівництвом курорту Буковель — закриття барів і ресторанів, "створення спеціальної інфраструктури на гірськолижних трасах і підйомниках для забезпечення дотримання карантинних вимог, дотримання в готелях соціальної дистанції і суворого масочного режиму; інформування відпочиваючих про карантинні заходи". Про закриття курорту на зустрічі не йшлося.

Причина спалаху — іноземні туристи і Буковель

Саме про це на форумі "Україна 30. Інфраструктура" заявив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко. Він сказав, що причиною спалаху коронавірусу на Прикарпатті стали іноземні туристи і гірськолижний курорт "Буковель".

"Ми очікували, що нова хвиля COVID-19 буде 5-10 лютого, але вона почалася трохи пізніше. За підрахунками пана Ляшка, нашого санітарного лікаря, це дав Буковель та іноземні туристи. І далі почало розходитися через місцеве населення, але ми тримаємо вже цю ситуацію", — сказав Тимошенко і зазначив, що близько 60% туристів "Буковеля" цього року становили іноземці.

Однак Тимошенко і словом не обмовився про те, що гірськолижний курорт в принципі працював з порушеннями карантину. Буковель не припиняв роботу під час другого локдауну в Україні, який тривав з 8 січня до 24 січня. Так, він працював з певними обмеженнями: не проводили концерти та інші розважальні заходи, а їжу в кафе, барах і ресторанах подавали тільки з собою. Незважаючи на це, під час локдауну продовжували працювати готелі та гірськолижні підйомники.

[ + – ] Буковель сповнений відвідувачів — відео

На фото і відео, які постили в соціальних мережах щасливі туристи, було видно, що обмеження абсолютно не працюють. Перед гірськолижними підйомниками скупчувалися довгі черги, де ніхто не дотримувався соціальної дистанції і майже ніхто не одягав маски. А кілометрові затори на в'їзді на курорт демонстрували, що черги менше не стануть, оскільки туристи продовжують прибувати з усієї України.

[ + – ] Затор на в'їзді в Буковель

Казус президента

Кирило Тимошенко тактовно промовчав і про те, що його безпосередній патрон, президент Володимир Зеленський і сам підлив масла у вогонь, з'явившись в Буковелі 8 січня — у перший день введення локдауну. І поки Міністерство охорони здоров'я запевняло народ, що ситуація критична і краще мінімізувати контакти, президент своїм власним прикладом демонстрував, що на все це можна не звертати уваги.

Він фотографувався з шанувальниками, не носив маску і не дотримувався дистанції.

[ + – ] Володимир Зеленський в Буковелі [ + – ] Володимир Зеленський в Буковелі

[ + – ] Президент з шанувальниками і без маски [ + – ] Володимир Зеленський без маски і не дотримується соціальну дистанцію

Казус у тому, що формально Володимир Зеленський нічого не порушував, оскільки карантинні обмеження не зачіпають гірськолижні курорти. Однак представники МОЗ та Нацполіції тиждень після візиту президента заявили, що почнуть перевірку закладів громадського харчування на гірськолижних курортах під час дії карантину. Буковелем ходили спеціальні карантинні патрулі, які перевіряли роботу ресторанів, і яким туристи скаржилися на холодну піцу, яку доводиться занадто довго чекати, тому що всі вони працювали на винос. Курорт продовжував працювати.

[ + – ] Черги в зимовому Буковелі — відео

Вийшло, що вся Україна існувала ніби у двох паралельних реальностях: частина її панікувала через пандемію, у тому ж Івано-Франківську розгортали мобільні госпіталі для хворих коронавірусом, а курорт Буковель в Івано-Франківській області продовжував функціонувати так, ніби ніякої пандемії і немає.

[ + – ] Пост лікаря з Івано-Франківська Тараса Жиравецький з фото з Буковеля та Івано-Франківська, де розгорнули мобільний госпіталь

[ + – ] Натовпи туристів в Буковелі

[ + – ] Мобільний госпіталь в Івано-Франківську

Реакція уряду

На прес-конференції з приводу року роботи уряду, яку прем'єр-міністр Денис Шмигаль дав 4 березня, він постарався пояснити, чому Буковель продовжував працювати.

[ + – ] Коментар Дениса Шмигаль про курорт Буковель

"Буковель — це курорт, там багато юридичних осіб, багато підприємців. Підприємці самі, ще до введення "червоної" зони карантину, вийшли з ініціативою закрити частину ресторанів, кафе, готелів. І на сьогодні більшість підприємців на цьому курорті не працює. Це ж не одна юридична особа, з якою можна провести переговори і сказати, мовляв, закрийтеся, і обмежити роботу. Це було до впровадження "червоної" зони. А сьогодні всі підприємства "Буковеля" працюють відповідно до обмежень, що застосовуються для червоної карантинної зони", — зазначив Шмигаль.

Ситуацією з Буковелем давно стурбований голова МОЗ Максим Степанов.

14 січня, якраз, коли у підйомників скупчувалися натовпи, Максим Степанов говорив, що "контролюючі органи повинні на це відреагувати".

"Головна умова — карантинні обмеження повинні бути однаковими для всіх, незалежно від того, ти працюєш медичною сестрою, учителем або міністром. Вони повинні бути однаковими, і всі повинні їх дотримуватися. Якщо ти не дотримуєшся, будь ласка, неси відповідальність", — заявляв Степанов. Але, як видно, в цей список не потрапив президент і ніякі контролюючі органи відновлювати справедливість в Буковелі не кинулося.

Щодо президента Степанов також висловлювався. На його думку, голова держави під час відпочинку на курорті нічого не порушив. "Президент був до введення карантину (8 січня — ред.). Президент був до того, як там був введений відповідний карантин. Він повністю законослухняно це робив", — сказав Степанов.

Реакція місцевого населення

Тим часом звичайні жителі Івано-Франківської області, чиї місця проживання не належать до Буковелю з його "антикоронавірусним оазисом", із завидною завзятістю виходять на акції протесту і перекривають дороги. Вони вимагають того, що вважають справедливим: щоб їм також дозволили працювати. На тих самих умовах, що і гірськолижного курорту.

[ + – ] Жителі Івано-Франківщини перекривають дорогу — відео

За останніми даними, до 12 березня в роботу Буковеля будуть внесені зміни, але курорт не закриють.

"Продовжують працювати траси і підйомники, готелі (зокрема з включеними сніданками). На винос і з доставкою працюватимуть кафе, бари, ресторани. На цей період скасовуються масові заходи, концерти та розважальні програми. Ми ретельно прибираємо і кварцуємо номера, а наш медичний пункт працює у цілодобовому режимі. У випадку необхідності там завжди можна зробити ПЛР-тест", — інформує прес-служба Буковеля.

[ + – ] Натовп відпочивальників на фудкорті Atlas Weekend в Буковелі. Знімок зроблений 6 березня 2021 р Фото: Фокус

Ситуація зараз

Івано-Франківська область знаходиться в критичній ситуації. Голова Івано-Франківської обласної державної адміністрації Андрій Бойчук навіть відправив поліцію і СБУ перевіряти ситуацію з ліжко-місцями у місцевих лікарнях, оскільки з'явилася інформація про те, що в Івано-Франківську відсутні лікарняні ліжка для хворих COVID-19.

"Повідомляю, що це не відповідає дійсності. Справді, на Франківщині складна ситуація з поширенням коронавірусу. В деякі дні кількість нових випадків інфікування доходило до критичного. Непросту ситуацію загострювала інформація про те, що лікарні переповнені десь на 114%. Для того щоб вивчити це питання глибше, ми створили відповідну комісію обласної державної адміністрації. У неї також увійшли представники Служби безпеки України та Національної поліції України", — заявив Бойчук. Виявилося, що завантаженість ліжок коронавірусними хворими часто є нижчим, ніж це декларується.

Але тепер подібні перевірки чекають і інші лікарні в області.

Раніше в Івано-Франківській області встановили 16 карантинних блокпостів на яких правоохоронці та медики стежать за дотриманням карантинних обмежень у сфері пасажирських перевезень, проводять температурний скринінг громадян і за необхідності перевіряють документи. У випадку виявлення ознак захворювання людей направлятимуть до медичних установ.

Івано-Франківська область, як і раніше в лідерах і за захворюваністю, і за заповненням "ковідних" ліжко-місць. І ця цифра з дня в день змінюється лише незначно. Якщо динаміка збережеться, а поки що передумов для її зниження немає, то області ще довго залишатися в червоній зоні, а Буковелю залишатися розсадником захворювання. Адже саме туди продовжують їхати туристи. І за зимовим сезоном піде річний.

Максим Степанов чесно повідомив, що "третьої хвилі пандемії не уникнути, і ми готові до неї". За словами голови МОЗ, в Україні вже підтверджена наявність британського штаму коронавірусу (до речі, два випадки виявлені в Івано-Франківській області). Три області знаходяться в червоній зоні карантину. Це Івано-Франківська, Житомирська і Чернівецька. На кордоні червоної зони — Закарпаття і Вінницька область. Світ наближається до третьої хвилі COVID-19. За оцінками вчених, другий рік пандемії може виявитися навіть важче попереднього. Але міністр закликав всіх вакцинуватися і дотримуватися рекомендацій МОЗ.