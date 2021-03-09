Параллельная реальность Буковеля. Как знаменитый курорт на Прикарпатье игнорирует карантин

В больницах Ивано-Франковской области заняты 84,43% ковидных коек, из-за новой вспышки коронавируса регион занесен в "красную" карантинную зону. При этом горнолыжный курорт Буковель продолжает работать

Оперативную информацию из Ивано-Франковска сообщает областной лабораторный центр МОЗ. Вот свежие данные, которые опубликовало госучреждение.

По состоянию на 08.03.2021 г. в Ивано-Франковской области на протяжении предыдущих суток зарегистрированы 508 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.

За все время пандемии в области:

заболели – 69488 человек,

выздоровели – 51159 человек,

летальных случаев – 1276.

За прошедшие сутки: выздоровели –168 человек; летальных случаев — 16.

К середине февраля Ивано-Франковская область стала безоговорочным лидером среди регионов Украины по интенсивности распространения COVID-19. Но несмотря на всю тревожную статистику, максимум, что обсуждалось на встрече председателя Ивано-Франковской ОГА Андрея Бойчука с руководством курорта Буковель — закрытие баров и ресторанов, "создание специальной инфраструктуры на горнолыжных трассах и подъемниках для обеспечения соблюдения карантинных требований, соблюдение в отелях социальной дистанции и строгого масочного режима; информирование отдыхающих о карантинных мероприятиях". О закрытии курорта речь на встрече не шла.

Причина вспышки — иностранные туристы и Буковель

Именно об этом на форуме "Украина 30. Инфраструктура" заявил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко. Он сказал, что причиной вспышки коронавируса на Прикарпатье стали иностранные туристы и горнолыжный курорт "Буковель".

"Мы ожидали, что новая волна COVID-19 будет 5-10 февраля, но она началась чуть позже. По подсчетам господина Ляшко, нашего санитарного врача, это дал Буковель и иностранные туристы. И дальше начало расходиться через местное население, но мы держим уже эту ситуацию", — сказал Тимошенко и отметил, что около 60% туристов "Буковеля" в этом году составляли иностранцы.

Однако Тимошенко и словом не обмолвился о том, что горнолыжный курорт в принципе работал с нарушениями карантина. Буковель не прекращал работу во время второго локдауна в Украине, который длился с 8 января по 24 января. Да, он работал с определенными ограничениями: не проводили концерты и другие развлекательные мероприятия, а еду в кафе, барах и ресторанах подавали только с собой. Несмотря на это, во время локдауна продолжали работать гостиницы и горнолыжные подъемники.

[ + – ] Буковель полон посетителей - видео

На фото и видео, которые постили в социальных сетях счастливые туристы, было видно, что ограничения совершенно не работают. Перед горнолыжными подъемниками скапливались длинные очереди, где никто не соблюдал социальную дистанцию и почти никто не надевал маски. А километровые пробки на въезде на курорт демонстрировали, что очереди меньше не станут, так как туристы продолжают прибывать изо всей Украины.

[ + – ] Пробка на въезде в Буковель

Казус президента

Кирилл Тимошенко тактично промолчал и о том, что его непосредственный патрон, президент Владимир Зеленский и сам подлил масла в огонь, явившись в Буковель 8 января — в первый же день введения локдауна. И пока Министерство здравоохранения заверяло народ, что ситуация критическая и лучше минимизировать контакты, президент своим собственным примером демонстрировал, что на все это можно не обращать внимания.

Он фотографировался с почитателями, не носил маску и не соблюдал дистанцию.

[ + – ] Владимир Зеленский в Буковеле [ + – ] Владимир Зеленский в Буковеле

[ + – ] Президент с поклонниками и без маски [ + – ] Владимир Зеленский без маски и не соблюдает социальную дистанцию

Казус в том, что формально Владимир Зеленский ничего не нарушал, поскольку карантинные ограничения не затрагивают горнолыжные курорты. Однако представители МОЗ и Нацполиции неделю спустя после визита президента заявили, что начнут проверку заведений общественного питания на горнолыжных курортах во время действия карантина. По Буковелю ходили специальные карантинные патрули, которые проверяли работу ресторанов, и которым туристы жаловались на холодную пиццу, которую приходится слишком долго ждать, потому как все они работали на вынос. Курорт продолжал работать.

[ + – ] Очереди в зимнем Буковеле - видео

Получилось, что вся Украина существовала как бы в двух параллельных реальностях: часть ее паниковала из-за пандемии, в том же Ивано-Франковске разворачивали мобильные госпитали для больных коронавирусом, а курорт Буковель в Ивано-Франковской области продолжал функционировать так, будто никакой пандемии и нет.

[ + – ] Пост врача из Ивано-Франковска Тараса Жиравецкого с фото из Буковеля и Ивано-Франковска, где развернули мобильный госпиталь

[ + – ] Толпы туристов в Буковеле

[ + – ] Мобильный госпиталь в Ивано-Франковске

Реакция правительства

На пресс-конференции по поводу года работы правительства, которую премьер-министр Денис Шмыгаль дал 4 марта, он постарался объяснить, почему Буковель продолжал работать.

[ + – ] Комментарий Дениса Шмыгаля о курорте Буковель

"Буковель — это курорт, там много юридических лиц, много предпринимателей. Предприниматели сами, еще до введения "красной" зоны карантина, вышли с инициативой закрыть часть ресторанов, кафе, отелей. И на сегодняшний день большинство предпринимателей на этом курорте не работает. Это же не одно юридическое лицо, с которым можно провести переговоры и сказать, мол, закройтесь, и ограничить работу. Это было до внедрения "красной" зоны. А сегодня все предприятия "Буковеля" работают в соответствии с ограничениями, применяемыми для красной карантинной зоны", — отметил Шмыгаль.

Ситуацией с Буковелем давно озабочен глава МОЗ Максим Степанов.

14 января, как раз, когда у подъемников скапливались толпы, Максим Степанов говорил, что "контролирующие органы должны на это отреагировать".

"Главное условие — карантинные ограничения должны быть одинаковыми для всех, независимо от того, ты работаешь медицинской сестрой, учителем или министром. Они должны быть одинаковыми, и все должны их соблюдать. Если ты не соблюдаешь, пожалуйста, неси ответственность", — заявлял Степанов. Но, как видно, в этот список не попал президент и никакие контролирующие органы восстанавливать справедливость в Буковеле не ринулись.

По поводу президента Степанов также высказывался. По его мнению, глава государства во время отдыха на курорте ничего не нарушил. "Президент был до введения карантина (8 января — ред.). Президент был до того, как там был введен соответствующий карантин. Он полностью законопослушно это делал", — сказал Степанов.

Реакция местного населения

Тем временем обычные жители Ивано-Франковской области, чьи места проживания не относятся к Буковелю с его "антикоронавирусным оазисом", с завидным упорством выходят на акции протеста и перекрывают дороги. Они требуют того, что считают справедливым: чтобы им также разрешили работать. На тех же условиях, что и горнолыжному курорту.

[ + – ] Жители Ивано-Франковщины перекрывают дорогу - видео

По последним данным, до 12 марта в работу Буковеля будут внесены изменения, но курорт не закроют.

"Продолжают работать трассы и подъемники, гостиницы (в том числе с включенными завтраками). На вынос и с доставкой будут работать кафе, бары, рестораны. На этот период отменяются массовые мероприятия, концерты и развлекательные программы. Мы тщательно убираем и кварцуем номера, а наш медицинский пункт работает в круглосуточном режиме. В случае необходимости там всегда можно сделать ПЦР-тест", — информирует пресс-служба Буковеля.

[ + – ] Толпа отдыхающих на фудкорте Atlas Weekend в Буковеле. Снимок сделан 6 марта 2021 г. Фото: Фокус

Ситуация на данный момент

Ивано-Франковская область находится в критической ситуации. Глава Ивано-Франковской облгосадминистрации Андрей Бойчук даже отправил полицию и СБУ проверять ситуацию с койко-местами в местных больницах, так как появилась информация о том, что в Ивано-Франковске отсутствуют больничные койки для больных COVID-19.

"Сообщаю, что это не соответствует действительности. Действительно, на Франковщине сложная ситуация с распространением коронавируса. В некоторые дни количество новых случаев инфицирования доходило до критического. Непростую ситуацию обостряла информация о том, что больницы переполнены где-то на 114%. Для того чтобы изучить этот вопрос глубже, мы создали соответствующую комиссию областной государственной администрации. В нее также вошли представители Службы безопасности Украины и Национальной полиции Украины", — заявил Бойчук. Оказалось, что загруженность койко-мест коронавирусными больными часто является ниже, чем это декларируется.

Но теперь подобные проверки ждут и остальные больницы в области.

Ранее в Ивано-Франковской области установили 16 карантинных блокпостов на которых правоохранители и медики следят за соблюдением карантинных ограничений в сфере пассажирских перевозок, проводят температурный скрининг граждан и при необходимости проверяют документы. В случае выявления признаков заболевания людей будут направлять в медицинские учреждения.

Ивано-Франковская область по-прежнему в лидерах и по заболеваемости, и по заполнению "ковидных" койко-мест. И эта цифра из дня в день меняется лишь незначительно. Если динамика сохранится, а пока предпосылок к ее снижению нет, то области еще долго оставаться в красной зоне, а Буковелю оставаться рассадником заболевания. Ведь именно туда продолжают ехать туристы. И за зимним сезоном последует летний.

Максим Степанов честно сообщил, что "третьей волны пандемии не избежать, и мы готовы к ней". По словам главы Минздрава, в Украине уже подтверждено наличие британского штамма коронавируса (кстати, два случая выявлены в Ивано-Франковской области). Три области находятся в красной зоне карантина. Это Ивано-Франковская, Житомирская и Черновицкая. На границе красной зоны — Закарпатье и Винницкая область. Мир приближается к третьей волне COVID-19. По оценкам ученых, второй год пандемии может оказаться даже тяжелее предыдущего. Но министр призвал всех вакцинироваться и соблюдать рекомендации МОЗ.